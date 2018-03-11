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Латыши займутся возвращением трудовых мигрантов и будут активнее приглашать гастарбайтеров
В Латвии решили заняться возвращением на родину трудовых мигрантов. Меры поддержки, на которые выделили почти 430 тысяч евро, включают в себя помощь желающим начать свой бизнес,
Помочь соотечественникам, которые уехали в другие страны в поисках работы, вернуться обратно в Латвию призван новый пилотный проект «Региональный координатор для поддержки реэмиграции».
В рамках пилотного проекта в феврале этого года в каждом из регионов Латвии начали работу координаторы — их главной задачей является налаживание контактов с латвийцами, сейчас живущими за границей, с тем чтобы выяснить, какие у них имеются нужды и проблемы, мешающие возвращению на родину. Следующий шаг — оказание поддержки этим людям по мере возможности.
Планируется, что пилотный проект продлится год, и в течение этого времени региональные координаторы реэмиграции должны связаться не менее чем с 500 латвийцами за границей. По словам Бремшмита. Исследования показывают, что многим потенциальным реэмигрантам трудно сориентироваться в тех услугах, что доступны на родине — и нередко, получив негативный ответ из одного самоуправления, люди остаются в неведении об имеющихся совсем рядом предложениях.
Сколько трудовых эмигрантов удастся в ходе пилотного проекта вернуть — будет видно через год. Пока же объявлен его общий бюджет: 425 699 евро, в том числе дополнительно разработана программа поддержки тех, кто по приезде в Латвию хочет начать свое дело. Планируется, что в каждом из регионов можно будет поддержать по четыре таких проекта с объемом финансирования до 9000 евро.
В Латвии ранее
По расчетам Минэкономики, в целом Латвия могла бы привлечь около 300 гастарбайтеров.
При этом для гастарбайтеров дефицитных специальностей срок объявления об открытой вакансии в Латвии сокращают с месяца до 10 дней, а зарплату им должны будут платить с коэффициентом 1,2 — было 1,5. При этом рынок не открывается для дешевой рабочей силы, за исключением сезонных рабочих в сельском хозяйстве — летом яблоки собрать.
Ранее сообщалось, что латыши
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Меры поддержки, на которые выделили почти 430 тысяч евро, включают в себя помощь желающим начать свой бизнес.
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