Что едят главы государств и какие продукты исключают из меню

«Политика разделяет нас, а еда объединяет», — говаривал Жиль Брагар, основатель элитной ассоциации шеф- поваров, готовивших для самых влиятельных политиков планеты. GO.TUT.BY рассказывает, кто из политиков любит кашу с домашними котлетками, а кто не пьет кофе.

Александр Лукашенко, президент Беларуси



Фото: president.gov.by

В 2016 году Лукашенко описал свое диетическое меню: картошку или драники — раз в неделю («Если два, то надо в два раза потом отрабатывать это дело»). Он очень любит сладкое — но воздерживается от него: конфету позволяет себе только перед хоккеем. Также избегает мучного. Картошку президент, как известно, предпочитает есть с рыбой. За ужином пьет чай.

Пиццы Лукашенко называл «пиццами-шмиццами». Икра и суши ему тоже не по вкусу: «И живую эту рыбу разделанную, суши, я пробовал, кошмар — у нас собаки в деревне такое ели».

В феврале президент Беларуси упомянул , что придерживается 1,8 тысяч ккал в день — для среднестатистического мужчины это был бы дефицит калорий с целью похудеть.

Владимир Путин, президент России



Фото: Reuters

Известно, что по утрам Путин пьет чай — и, судя по фотосессии c совместной тренировки президента с премьер-министром Дмитрием Медведевым, не отказывает себе в трех видах варенья к нему.

Путин признавался в любви к традиционным русским кашам (правда, овсянку не ест). И вообще уточнял , что в еде непривередлив: «Каких-то особых пристрастий нет. Люблю овощи: помидоры, огурцы, салат. Утром — каши, творог, мед. Если есть выбор между мясом и рыбой — предпочту рыбу, из мяса люблю баранину. К сладкому, в общем, равнодушен, не считая мороженого. Когда куда-то приезжаю, с удовольствием пробую местную кухню».



Фото: www.instagram.com/danbannino. Так меню Путина изобразил итальянский фотограф Дэн Банино, автор серии снимков о еде мировых лидеров «Power and food».

Петр Порошенко, президент Украины



Фото: president.gov.ua

Любимое блюдо президента Украины — это гречневая каша с домашними котлетками. «А еще с соленым огурцом», — уточняла в интервью жена Марина Порошенко.

А Петр Порошенко отмечал, что очень любит есть то, что готовит его жена.

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии



Фото: Reuters

Из еды Меркель больше всего любит спагетти болоньезе и куриный суп с лапшой. Раньше она признавалась в теплых чувствах также к свиной колбасе с капустой — но в 2014 году стала жестко контролировать свое питание. Немецкие СМИ писали, что Меркель отказалась от любимых сэндвичей с сосисками и сыром, перейдя на рацион в основном из фруктов и овощей. Чтобы избежать соблазнов, она даже просила, чтобы на мероприятиях тарелки с сэндвичами ставили подальше от нее — и вместо этого придвигала к себе миску с морковью и перцами.

В свободное время Меркель сама с удовольствием готовит . Особенно удаются канцлеру картофельный суп, шницели и сливовый пирог.



Фото: www.instagram.com/danbannino. Так меню Меркель изобразил итальянский фотограф Дэн Банино, автор серии снимков о еде мировых лидеров «Power and food».

Эммануэль Макрон, президент Франции



Фото: Reuters

Меню супругов Макрон в основном включает в себя французские блюда — с акцентом на рыбу, овощи и фрукты. Продукты, в основном, сезонные и местные: производятся в радиусе не более чем 100 км от Парижа.

Высокого мнения Макрон о французском багете: недавно назвал его «предметом зависти для всего мира». Главная слабость президента Франции — кордон блю (куриное филе, фаршированное сыром и ветчиной). Это не деликатес, а фастфуд. Но вообще-то супруга Брижит Макрон просит шеф-повара Елисейского дворца не готовить мужу «вредной еды» — и не менее строго следит за своим питанием.

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады



Фото: Reuters

Трюдо предпочитает вину пиво, любит азиатскую еду и не пьет кофе. Почему? «Я просто никогда не мог приучить себя к кофе», — признавался премьер-министр. И вспомнил об университетских временах, когда пробовал пить кофе в надежде учиться допоздна — но в итоге все равно засыпал.

«Я знаю много людей, которые не могут работать, пока не выпьют кофе. А мне не нравится так зависеть от какого-то внешнего фактора», — объяснял Трюдо.

Зато от фастфуда Трюдо не отказывается. В столице Филиппин Маниле он посетил ресторан быстрого питания, чтобы сфотографироваться с его посетителями и заказать жареную курицу и клубничный коктейль.

Елизавета II, королева Великобритании



Фото: Reuters

Утро монаршая особа начинает с черного чая: без молока и сахара, но с печеньем. Еще на завтрак — хлопья с фруктами (а иногда яичница с копченой лососиной и трюфелями, пишет издание Independent). На обед подают что-то простое, вроде рыбы или курицы с овощами. После по британской традиции можно выпить чаю с сэндвичами. Корочку повара срезают, чтобы было меньше калорий, а наверх кладут огурцы, лосось, яйца — или ветчину с горчицей. На ужин Елизавете ІІ подают говядину, фазана или рыбу. А еще королева — большая любительница сладкого, особенно шоколада.

«Она очень дисциплинированная в вопросе еды. Она могла бы есть все, что захотела, но именно дисциплина помогает ей оставаться здоровой и держать форму», — рассказал Даррен МакГрэди, шеф-повар монаршей семьи с 1982 по 1993 годы.



Фото: instagram.com/danbannino. Так меню Елизаветы изобразил итальянский фотограф Дэн Банино, автор серии снимков о еде мировых лидеров «Power and food».

Дональд Трамп, президент США



Фото: Reuters

Раньше президент США не очень-то любил завтраки и налегал на ужины. Мог съесть на обед два сэндвича «Биг-Мак», еще два сэндвича «Филе-о-фиш» и шоколадный молочный коктейль.

Скриншот: mcdonalds.by. Калорийность одного обеда Трампа в прежние времена — около двух тысяч ккал, то есть больше, чем за день старается съедать Александр Лукашенко.

Свою любовь к фастфуду он объяснял так: «Я люблю чистоту. И, думаю, лучше идти в заведения фастфуда, чем в те, где ты не уверен в качестве ингредиентов. Это определенный стандарт». Среди любимых блюд президента США — мясной рулет , который он даже готовил в кулинарном шоу.

Но в январе этого года главный врач Белого дома Ронни Джексон пожурил Трампа за неправильное питание. И пообещал, что президент сядет на диету и займется физическими упражнениями.

Теперь бургеры заменил салат; красного мяса в рационе стало меньше, а рыбы больше. Трамп поощряет новый режим питания и, кажется, чувствует себя хорошо на новой диете. Тем не менее позволяет себе небольшие послабления: например, ест бекон за завтраком.



Фото: instagram.com/danbannino. Так меню Трампа изобразил итальянский фотограф Дэн Банино, автор серии снимков о еде мировых лидеров «Power and food».