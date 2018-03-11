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В Витебске уже четыре дня затапливает жильцов многоэтажки - и никто не может им помочь

12.03.2018 13:37 — Разное | Tut.by  
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В квартиры дома № 1 корпус 1 на улице Смоленской в Витебске с 8 марта течет талая вода с крыши.


Вечером праздничного дня вода появилась на потолке одной из квартир во втором подъезде на девятом этаже. Специалисты вызванной в ночь с четверга на пятницу «аварийки» посоветовали ожидать понедельника.


К утру 9 марта вода добралась уже до седьмого этажа. Жильцы нескольких квартир поочередно обзванивали различные службы, начиная с номера 115 центральной аварийно-диспетчерской службы ЖКХ и заканчивая МЧС.

После звонка начальнику ЖЭУ-9 Дмитрию Гильбо, в ночь с 9 на 10 марта, к жильцам снова приехала аварийная бригада. Специалисты заявили, что «с водосточной трубы сбился какой-то хомут, и открылась течь на техническом чердаке».

Утром в субботу, 10 марта, пришел сантехник. Он залез на чердак и сказал, что никакой дыры не нашел и течи нет.

Однако в тот же день на девятом этаже вода начала течь со стыков потолка и стен в квартирах с противоположной стороны этого подъезда. Она, как говорят жильцы, практически била фонтаном. За короткое время в одной из комнат квартиры № 69 на полу собралась вода по щиколотку.


В ночь с 10 на 11 марта жильцы дождались очередного появления ремонтников. Как утверждает хозяйка квартиры № 69, один из них показал ей фото трубы, из дыры в которой вода шла, как из крана. Эту дырку, по словам жильцов, ремонтники забили деревянной заглушкой, сделанной из попавшейся под руку рейки.


Однако течь не прекратилась, и к четырем часам утра воскресенья усилилась так, что затапливаемые жильцы вызвали спасателей. Сотрудники МЧС обследовали аварийный чердак и обесточили одну из заливаемых квартир, где начались замыкания.

Во второй половине дня 11 марта заметная течь наблюдалась в нескольких квартирах во втором подъезде вплоть до 7-го этажа.


Жильцы подставляют под воду различные емкости, но вода все равно попадает на пол, и он уже начинает вздуваться. В одной из квартир на девятом этаже на натяжном потолке скопилось такое количество жидкости, что он провис. Вода стекает и капает со светильников и электровыключателей, поэтому в квартирах, которые не обесточили, электричеством стараются не пользоваться.

По словам жильцов, этой зимой крышу их дома ни разу не очищали от снега. Возможно, после сильных морозов в конце февраля на водосточных трубах образовался лед, а с наступлением первых теплых дней он начал таять, образовавшаяся вода протекает сначала на технический чердак, а затем в квартиры.

 
Теги: Витебск
 
 
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По словам жильцов, этой зимой крышу их дома ни разу не очищали от снега. Возможно, после сильных морозов в конце февраля на водосточных трубах образовался лед, а с...

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