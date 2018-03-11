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В Кобринском районе 16-летняя девушка на Volkswagen устроила погоню с ГАИ

12.03.2018 13:33 — Разное | Tut.by  
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В агрогородке Дивин Кобринского района 16-летняя девушка на VW пыталась скрыться от ГАИ. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Инцидент произошел 9 марта, в 21.15, на трассе Н632 Дрогичин — Радостово — Дивин. Внимание сотрудников ГАИ привлек Volkswagen Golf, который ехал навстречу экипажу со скоростью не более 40 км/ч. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, но тот его проигнорировал и продолжил движение. Милиционеры начали преследование.

В какой-то момент водитель VW не справился с управлением и допустил съезд автомобиля одним колесом в кювет. «Когда инспекторы подбежали к автомобилю, на водительском сиденье уже никого не было: один человек находился на переднем пассажирском сиденье, еще четыре — на заднем», — рассказали в ГАИ.

В ходе разбирательства инспекторы установили, что автомобилем управляла 16-летняя девушка. В качестве пассажира в машине ехал 21-летний владелец автомобиля — он был пьян. Трое других пассажиров были также в нетрезвом состоянии.

В отношении несовершеннолетней сотрудники ГАИ составили административные протоколы по ч. 1 ст. 18.19 (Управление автомобилем без прав) и ч. 1 ст. 18.21 (Невыполнение требования сотрудника ОВД об остановке транспортного средства) КоАП Беларуси. Владельца Volkswagen привлекли по ч. 1 ст. 18.19 (Передача управления ТС лицу, не имеющему права управления) КоАП Республики Беларусь.

 
 
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В отношении несовершеннолетней сотрудники ГАИ составили два административных протокола. Еще один протокол получил владелец авто, ехавший в качестве пассажира.

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