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Лукашенко подписал бюджет Союзного государства на 2018 год

12.03.2018 14:03 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко подписал бюджет Союзного государства на 2018 год

Лукашенко подписал бюджет Союзного государства на 2018 год. Об этом по итогам встречи с ним заявил госсекретарь СГ Григорий Рапота. По его словам все согласования уже проведены и бюджет фактически утвержден.

«Один из основных вопросов в повестке дня Высшего государственного совета — принятие бюджета за 2018 год. Чтобы нам не тормозить бюджетный процесс, мы уже все согласования провели. И сейчас Александр Григорьевич мне сказал, что он уже подписал бюджет. Поэтому мы можем работать спокойно уже с принятым на 2018 год бюджетом», — цитирует Рапоту БЕЛТА.

Он утонил, что соответствующий вопрос уже не будет обсуждаться на предстоящем заседании.

«ВГС будет просто проинформирован, что этот вопрос решен в рабочем порядке», — сказал госсекретарь СГ.

Заседание Высшего госсовета состоится после 18 марта. В этот день пройдут выборы президента в России.

 
 
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Лукашенко подписал бюджет Союзного государства на 2018 год. Об этом по итогам встречи с ним заявил госсекретарь СГ Григорий Рапота. По его словам все согласования...

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