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Совбез Беларуси проводит проверку Вооруженных сил
12.03.2018 13:47 — Разное | Ежедневник
Государственный секретариат Совета безопасности проводит проверку Вооруженных сил по поручению президента Беларуси.
Проверка носит комплексный характер с охватом наиболее важных вопросов боевой готовности и повседневной деятельности белорусской армии.
Распоряжение о начале проверки Вооруженных сил в понедельник министру обороны Андрею Равкову вручил госсекретарь Совбеза Станислав Зась, сообщает
Так, контролю подвергаются подразделения различных видов и родов войск: разведки, ракетных войск и артиллерии, механизированных, зенитных ракетных войск, авиации, в том числе с проведением с ними учений с боевой стрельбой.
Из запаса на время проведения проверки буду призваны до двух тысяч военнообязанных.
Сообщается, что особое внимание будет уделено оценке возможностей сил и средств ВВС и войск ПВО по прикрытию административно-промышленных районов и предотвращению актов воздушного терроризма.
Отдельно проверяn вопросы воинской дисциплины в войсках, а также состояние вооружения и военной техники.
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Государственный секретариат Совета безопасности проводит проверку Вооруженных сил по поручению президента Беларуси.
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