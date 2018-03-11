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Совбез Беларуси проводит проверку Вооруженных сил

12.03.2018 13:47 — Разное | Ежедневник  
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Совбез Беларуси проводит проверку Вооруженных сил

Государственный секретариат Совета безопасности проводит проверку Вооруженных сил по поручению президента Беларуси.

Проверка носит комплексный характер с охватом наиболее важных вопросов боевой готовности и повседневной деятельности белорусской армии.

Распоряжение о начале проверки Вооруженных сил в понедельник министру обороны Андрею Равкову вручил госсекретарь Совбеза Станислав Зась, сообщает БЕЛТА.

Так, контролю подвергаются подразделения различных видов и родов войск: разведки, ракетных войск и артиллерии, механизированных, зенитных ракетных войск, авиации, в том числе с проведением с ними учений с боевой стрельбой.

Из запаса на время проведения проверки буду призваны до двух тысяч военнообязанных.

Сообщается, что особое внимание будет уделено оценке возможностей сил и средств ВВС и войск ПВО по прикрытию административно-промышленных районов и предотвращению актов воздушного терроризма.

Отдельно проверяn вопросы воинской дисциплины в войсках, а также состояние вооружения и военной техники.

 
 
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Государственный секретариат Совета безопасности проводит проверку Вооруженных сил по поручению президента Беларуси.

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