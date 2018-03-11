Акробаты из пяти стран будут соревноваться в Могилеве

Традиционный открытый республиканский турнир по спортивной акробатике «Киндр-сюрприз» пройдет в Могилеве в 13-й раз. Более 200 спортсменов из Беларуси, Германии, Молдовы, России, Украины будут выступать с 13 по 15 марта во Дворце гимнастики. Посмотреть на них можно бесплатно.





«Киндр-сюрприз» — это пока самое зрелищное и популярное спортивное состязание в Беларуси для юных талантливых акробатов, утверждают организаторы. В нем участвуют ребята от 6 до 16 лет. В этот раз будут соревноваться около 20 команд. Для начинающих спортсменов это будет важный старт в спортивной карьере.

Программа соревнований:

13 марта

10.00 — начало соревнований, балансовое упражнение;

12.30 — открытие соревнований;

13.00 — 17.00 — балансовое упражнение.

14 марта

10.00 — 16.00 — темповое упражнение;

15.00 — награждение младшей группы.

15 марта

10.00 — 13.30 — комбинированное упражнение;

14.30 — торжественное закрытие соревнований.

Организаторы соревнований — управление спорта и туризма Могилевского облисполкома, управление образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома, ГСУСУ «Могилевская городская СДЮШОР „Багима“ им. О.Г. Мищенко».

Генеральный партнер мероприятия — оператор сотовой связи СООО «Мобильные ТелеСистемы».

Генеральный информационный партнер — «Русское Радио».

Генеральный интернет-партнер — белорусский портал TUT.BY.

Официальные партнеры: ОО «Белорусская ассоциация гимнастики», филиал ОАО «Белагропромбанк» — Могилевское областное управление, ООО «ЭНЕРГИЯ» — официальный представитель торговой марки чая Ahmad Tea London в РБ, ОАО «Моготекс», ООО «Зубрава», РОО «Белая Русь», Могилевское областное отделение ОО «Белорусский фонд мира», СООО «Морозпродукт» — мороженое «ГОША», магазин компьютерной и бытовой техники «Терабит», школа иностранных языков — «СТРИМЛАЙН», сеть спортивного питания «Эксперт», СООО «Завод Вкус лета» — питьевая вода «МАКВА».