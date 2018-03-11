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Акробаты из пяти стран будут соревноваться в Могилеве
Традиционный открытый республиканский турнир по спортивной акробатике «Киндр-сюрприз» пройдет в Могилеве в 13-й раз. Более 200 спортсменов из Беларуси, Германии, Молдовы, России, Украины будут выступать с 13 по 15 марта во Дворце гимнастики. Посмотреть на них можно бесплатно.
«Киндр-сюрприз» — это пока самое зрелищное и популярное спортивное состязание в Беларуси для юных талантливых акробатов, утверждают организаторы. В нем участвуют ребята от 6 до 16 лет. В этот раз будут соревноваться около 20 команд. Для начинающих спортсменов это будет важный старт в спортивной карьере.
Программа соревнований:
13 марта
10.00 — начало соревнований, балансовое упражнение;
14 марта
10.00 — 16.00 — темповое упражнение;
15 марта
10.00 — 13.30 — комбинированное упражнение;
Организаторы соревнований — управление спорта и туризма Могилевского облисполкома, управление образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома, ГСУСУ «Могилевская городская СДЮШОР „Багима“ им. О.Г. Мищенко».
Генеральный партнер мероприятия — оператор сотовой связи СООО «Мобильные ТелеСистемы».
Генеральный информационный партнер — «Русское Радио».
Генеральный интернет-партнер — белорусский портал TUT.BY.
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Традиционный открытый республиканский турнир по спортивной акробатике "Киндр-сюрприз" пройдет в 13-й раз.
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