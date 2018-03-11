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В мире новый фитнес-тренд - плоггинг: собирать мусор во время пробежки

12.03.2018 14:43 — Разное | Tut.by  
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За рубежом все популярнее плоггинг — здоровый образ жизни вместе с заботой об экологии. Смысл в том, чтобы во время пробежки собрать как можно больше мусора.


Фото: instagram.com/manzanaanna/

Плоггинг называют «хюгге для тех, кто ведет активный образ жизни» — потому что придумали его тоже в Скандинавии. Само слово плоггинг родилось от шведского «plocka upp» — выражения, связанного со сбором мусора.

— Это сродни интервальным тренировкам, в которых паузы помогают сжигать жир. Кроме того, это похоже на тренировки подвижности — чтобы поднять мусор, вы наклоняетесь, это придает разнообразие движениям, — комментирует фитнес-эксперт Миранда Ларби.

Что нужно для того, чтобы заняться плоггингом? Взять с собой на пробежку пакет, складывать в него найденный по дороге мусор — а в конце выложить фото с хэштегом #plogging в соцсетях, чтобы о движении узнало больше людей.

 

Публикация от ruudirwan (@ruudirwan) Фев 27, 2018 в 2:47 PST

 

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За рубежом все популярнее плоггинг - здоровый образ жизни вместе с заботой об экологии. Смысл в том, чтобы во время пробежки собрать как можно больше мусора.

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