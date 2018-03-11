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На стоянке в Гомеле ночью горели сразу три автомобиля
Возгорание легкового автомобиля произошло 12 марта около трех часов ночи во дворе на улице Ильича. Прибывшим на место спасателям пришлось отбивать от огня уже три горящие машины.
Как
Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — источник возгорания попал в машину извне.
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Возгорание легкового автомобиля произошло 12 марта около трех часов ночи во дворе на улице Ильича. Прибывшим на место спасателям пришлось спасать от огня уже три...
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