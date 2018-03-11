На стоянке в Гомеле ночью горели сразу три автомобиля

Возгорание легкового автомобиля произошло 12 марта около трех часов ночи во дворе на улице Ильича. Прибывшим на место спасателям пришлось отбивать от огня уже три горящие машины.





Как сообщили в Гомельском областном управлении МЧС, огнем были повреждены Renault Laguna, Toyota RAV 4 и Opel Astra H.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — источник возгорания попал в машину извне.