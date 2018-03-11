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На стоянке в Гомеле ночью горели сразу три автомобиля

12.03.2018 14:57 — Разное | Tut.by  
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Возгорание легкового автомобиля произошло 12 марта около трех часов ночи во дворе на улице Ильича. Прибывшим на место спасателям пришлось отбивать от огня уже три горящие машины.


Как сообщили в Гомельском областном управлении МЧС, огнем были повреждены Renault Laguna, Toyota RAV 4 и Opel Astra H.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — источник возгорания попал в машину извне.

 
 
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Возгорание легкового автомобиля произошло 12 марта около трех часов ночи во дворе на улице Ильича. Прибывшим на место спасателям пришлось спасать от огня уже три...

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