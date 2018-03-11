Участок в два гектара, который расположен по ул. Р. Люксембург, выставляли на торги повторно. Потенциальному инвестору предлагают тут построить многоэтажку и паркинг на 300 машино-мест. Но для начала — отселить и снести восемь зданий по улице Розы Люксембург: 161, 163, 167а, 179,181, 181а, 191 и 191а. Пять из них — жилые двухэтажки.

REALTY.TUT.BY побывал в квартале и узнал, что жильцы давно и двумя руками « за» снос .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Заметим, что на общественном обсуждении, которое бурно проходило летом, ни одно из перечисленных зданий не было названо как идущее под снос до 2020 года.

Обсуждался летом снос трехэтажек, жильцы которых как раз не хотят переселяться .

Но и трехэтажки, очевидно, сносить еще лет десять никто не решится. Переселение их — мероприятие еще более затратное, чем расселение «согласных на переезд» двухэтажек. Процесс обещает быть длительным, обремененным судами и общественным сопротивлением. Так что «Розочку» в ее первозданном виде сохраняет отсутствие потенциальных инвесторов.

Как уточнили в Минском городском центре недвижимости, которому поручена организация аукциона , участок с восемью зданиями по Розы Люксембург будет и дальше выставляться по цене около миллиона рублей — законодательство не позволяет снижать начальную стоимость права проектирования и строительства капитальных строений на подобных участках.