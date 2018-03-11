Белоруска Светлана Сахоненко, завоевавшая золото Паралимпийских игр в Пхенчхане среди атлетов с нарушением зрения, после триумфальной для себя гонки поделилась своими эмоциями и подробностями форс-мажорной ситуации, возникшей на трассе.



Светлана Сахоненко. Фото: «Спортивная панорама»

— Я счастлива! Знала, что будет очень тяжело, но все оказалось не так страшно. Мы серьезно готовились, выдали все, что могли, и думаю, заслужили это золото. Если в прошлом сезоне у меня вообще не было летней подготовки, то нынче провели серию сборов в Раубичах и Польше, где и заложили прочный фундамент.

— По ходу гонки не обошлось без форс-мажора…

— Да, и это добавило адреналина. Когда брала воду, я нечаянно наступила себе на палку и сломала ее. Мой «гайд» тут же отдал мне свою палку, а ему через несколько метров тренеры дали запасную. То есть, команда сработала безупречно, за что всем очень благодарна. И особенно за то, что подгоняли на дистанции.

— Финальные километры шли на «зубах»?

— Конечно, ведь украинка потихоньку прибавляла. Но у меня был неплохой запас. И я понимала, что 17 секунд точно на оставшейся части не проиграю.



Светлана Сахоненко с «гайдом» Романом Ященко. Фото: «Спортивная панорама»

Это уже вторая медаль Сахоненко на нынешних Паралимпийских играх. Ранее она завоевала бронзу в биатлоне , став третьей в спринте на 6 км.

В сегодняшней лыжной гонке также принимала участие Ядвига Скоробогатая (класс B2) с лидером Анастасией Кирилловой. Она финишировала на пятом месте. Ради этой гонки ветеран белорусской дружины сбросила почти 20 кг веса. И прошла ее для своих без двух месяцев 50 лет просто здорово.

Как призналась Ядвига Скоробогатая после финиша, на втором круге лыжи начали сильно притормаживать, из-за чего она много потеряла. Поменяв инвентарь, белоруска заметно прибавила, но вмешаться в медальный спор уже не смогла.

В соревнованиях атлетов с нарушением зрения на 20 км гонке коньковым стилем среди мужчин белорус Юрий Голуб завоевал серебро, выступая с лидером Дмитрием Будиловичем.



Юрий Голуб со своим лидером Дмитрием Будиловичем. Фото: «Спортивная панорама»

Юрий Голуб уступил лишь канадцу Брайана Маккиверу, для которого это золото стало уже 11-м в карьере.

После финиша Юрий Голуб рассказал, что результатом остался более, чем доволен.

— Гонка была очень сложная. Но я счастлив стоять на пьедестале рядом с человеком, который всегда для меня был примером — Брайаном Маккивером. На чемпионате мира мы были третьими, сейчас — вторыми. Это самая успешная наша «двадцатка». Сегодня удалось последние километры перетерпеть, — признался Юрий Голуб.

Еще один представитель нашей команды Никита Ладесов (ведущий — Алексей Лукьянов) сошел с дистанции после 10-километровой отметки.

Для Юрия Голуба это уже вторая серебряная медаль на Играх в Пхенчхане. Двумя днями ранее он остановился в шаге от победы в соревнованиях по биатлону.