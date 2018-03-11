|
"Это добавило адреналина". Белорусская чемпионка Паралимпиады - о форс-мажоре на трассе
Белоруска Светлана Сахоненко,
— Я счастлива! Знала, что будет очень тяжело, но все оказалось не так страшно. Мы серьезно готовились, выдали все, что могли, и думаю, заслужили это золото. Если в прошлом сезоне у меня вообще не было летней подготовки, то нынче провели серию сборов в Раубичах и Польше, где и заложили прочный фундамент.
— По ходу гонки не обошлось без форс-мажора…
— Да, и это добавило адреналина. Когда брала воду, я нечаянно наступила себе на палку и сломала ее. Мой «гайд» тут же отдал мне свою палку, а ему через несколько метров тренеры дали запасную. То есть, команда сработала безупречно, за что всем очень благодарна. И особенно за то, что подгоняли на дистанции.
— Финальные километры шли на «зубах»?
— Конечно, ведь украинка потихоньку прибавляла. Но у меня был неплохой запас. И я понимала, что 17 секунд точно на оставшейся части не проиграю.
Это уже вторая медаль Сахоненко на нынешних Паралимпийских играх. Ранее она
В сегодняшней лыжной гонке также принимала участие Ядвига Скоробогатая (класс B2) с лидером Анастасией Кирилловой. Она финишировала на пятом месте. Ради этой гонки ветеран белорусской дружины сбросила почти 20 кг веса. И прошла ее для своих без двух месяцев 50 лет просто здорово.
Как призналась Ядвига Скоробогатая после финиша, на втором круге лыжи начали сильно притормаживать, из-за чего она много потеряла. Поменяв инвентарь, белоруска заметно прибавила, но вмешаться в медальный спор уже не смогла.
В соревнованиях атлетов с нарушением зрения на 20 км гонке коньковым стилем среди мужчин белорус Юрий Голуб завоевал серебро, выступая с лидером Дмитрием Будиловичем.
Юрий Голуб уступил лишь канадцу Брайана Маккиверу, для которого это золото стало уже 11-м в карьере.
После финиша Юрий Голуб рассказал, что результатом остался более, чем доволен.
— Гонка была очень сложная. Но я счастлив стоять на пьедестале рядом с человеком, который всегда для меня был примером — Брайаном Маккивером. На чемпионате мира мы были третьими, сейчас — вторыми. Это самая успешная наша «двадцатка». Сегодня удалось последние километры перетерпеть, — признался Юрий Голуб.
Еще один представитель нашей команды Никита Ладесов (ведущий — Алексей Лукьянов) сошел с дистанции после 10-километровой отметки.
Для Юрия Голуба это уже вторая серебряная медаль на Играх в Пхенчхане. Двумя днями ранее он
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Сахоненко, завоевавшая золото Паралимпийских игр в Пхенчхане, поделилась своими эмоциями и подробностями форс-мажорной ситуации, возникшей на трассе.
|
Архив (Разное)
Комментарии