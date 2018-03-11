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МАРТ: более 40 белорусов делают покупки в интернет-магазинах
12.03.2018 14:59 — Разное | Ежедневник
фото: 1neof.ru
67,4% белорусов используют интернет, 44% совершают покупки в интернете. При этом пятая часть покупателей (21%) заказывает товары из Китая, 11% - из России.
Об этом сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Барышникова, пишет
Львиную долю интернет-покупок, по ее словам, по-прежнему составляют непродовольственные товары – 80,8%, на продовольственные приходится 19,2%.
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67,4% белорусов используют интернет, 44% совершают покупки в интернете. При этом пятая часть покупателей (21%) заказывает товары из Китая, 11% - из России.
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