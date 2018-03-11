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МАРТ: более 40 белорусов делают покупки в интернет-магазинах

12.03.2018 14:59 — Разное | Ежедневник  
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МАРТ: более 40 белорусов делают покупки в интернет-магазинах

фото: 1neof.ru

67,4% белорусов используют интернет, 44% совершают покупки в интернете. При этом пятая часть покупателей (21%) заказывает товары из Китая, 11% - из России.

Об этом сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Барышникова, пишет sb.by.

Львиную долю интернет-покупок, по ее словам, по-прежнему составляют непродовольственные товары – 80,8%, на продовольственные приходится 19,2%.

По данным МАРТ, на 1 января 2018 года в торговом реестре зарегистрировано 16 175 интернет-магазинов. Более 48% принадлежат юрлицам, более 51% - индивидуальным предпринимателям.

Большинство интернет-магазинов соблюдают действующее законодательство, таких массовых нарушений, как это было в 2014-2015 годах, сейчас нет, отметила Барышникова.

В прошлом году МАРТ за различные нарушения было выдано интернет-магазинам 46 предписаний и составлено 45 протоколов. Мининформом был ограничен доступ к 44 сайтам (не только на территории Беларуси).

 

 
 
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67,4% белорусов используют интернет, 44% совершают покупки в интернете. При этом пятая часть покупателей (21%) заказывает товары из Китая, 11% - из России.

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