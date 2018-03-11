Sony, Huawei и Samsung: новые смартфоны, появившиеся в Беларуси

В конце прошлого и начале нынешнего годов было представлено множество новых смартфонов. Мы решили составить подборку из пяти подобных аппаратов, которые прямо сейчас или совсем скоро можно будет приобрести в Беларуси.

Sony Xperia XA2 Ultra

Гаджет анонсировали в начале января на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе. У него большой 6-дюймовый экран разрешением в Full HD (1920×1080 пикселей), процессор Snapdragon 630, а также 4 ГБ оперативной памяти.



Источник: Expert Reviews

Объем встроенного хранилища может составлять 32 или 64 ГБ. Ее можно расширить картами microSD. Отметим, что в Беларуси продается модификация с минимальным объемом памяти. Важно, что аппарат базируется на операционной системе Android 8 Oreo.

Корпус устройства выполнен из алюминия, есть поддержка работы одновременно с двумя nanoSIM-картами. На задней стороне смартфона расположен сканер отпечатков пальцев. Основная камера одинарная, разрешением в 23 Мп. Фронтальная камера сдвоенная, на 8 и 16 Мп (главный модуль — с оптической стабилизацией).

Емкость аккумулятора гаджета с поддержкой технологии ускоренной зарядки составляет 3580 мАч. В комплексном тесте автономности ресурса GSMArena аппарат набрал 100 часов. Для сравнения: результат iPhone X — 74 часа, Galaxy S9 — 78 часов.

Huawei P Smart

Гаджет выполнен в металлическом корпусе, оснащается слотом для одновременной установки двух nanoSIM-карт, а также сканером отпечатков пальцев на задней панели. Отметим, что в разных странах устройство продается под различными названиями. Например, в Китае аппарат называется Enjoy 7S.





К техническим характеристикам смартфона относится дисплей на 5,65 дюймов с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160 на 1080 пикселей, процессор Kirin 659, а также 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения картами microSD. Операционной системой выступает Android 8 Oreo.

Емкость аккумулятора аппарата составляет 3000 мАч. В нашем тесте (читайте обзор ) гаджет на одном заряде продержался около одного дня. В тесте автономности GSMArena результат гаджета составляет 73 часа.

Основная камера в смартфоне двойная, на 13 и 2 Мп. С ее помощью можно делать фотографии с эффектом боке. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

Nokia 7

В октябре прошлого года компания HMD Global представила смартфон Nokia 7, но в Беларуси аппарат начал продаваться совсем недавно.





Устройство изготавливается из стекла и металла. Дактилоскопический сенсор находится на задней стороне гаджета. Присутствует возможность установки одновременно двух SIM-карт формата nanoSIM. Из дополнительных плюсов — защита от воды и пыли по стандарту IP54.

Nokia 7 оснащается 5,2-дюймовым IPS-экраном разрешением 1920 на 1080 пикселей, процессором Snapdragon 630, а также 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора — 3000 мАч, есть поддержка технологии быстрой зарядки. Операционная система — Android 7.1.

Разрешение основной камеры новинки — 16 Мп, оптика — ZEISS, диафрагма — f/1.8. Разрешение фронтального фотомодуля — 5 Мп, диафрагма f/2.0 с углом обзора в 84 градуса.

Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+

Производитель анонсировал гаджеты 25 февраля на выставке MWC 2018 в Барселоне. В официальную продажу в Беларуси смартфоны поступят в эту пятницу, 16 марта.





«Младший» Galaxy S9 оснащается экраном на 5,8 дюймов, Galaxy S9+ получил 6,2-дюймовый дисплей. Разрешение и соотношение сторон в обоих случаях идентично — соответственно 2960 на 1440 пикселей, 18:9. Корпус смартфонов выполнен из стекла и металла, сканер отпечатков пальцев сзади — под модулями основных камер. Есть защита от воды и пыли IP68.

В Galaxy S9 основной модуль камеры одинарный, в Galaxy S9+ — двойной. Разрешение каждого из сенсоров — 12 Мп. Кроме того, гаджеты получили изменяющуюся диафрагму — f/1.5 и f/2.4. Первое значение используется для съемок в темноте, второе — при хорошем освещении.





Дополнительный модуль камеры в Galaxy S9+ нужен для создания фотографий с эффектом размытия заднего фона и двукратного увеличения. Из дополнительных плюсов обоих смартфонов — возможность записи видео в разрешении 720p на скорости в 960 fps.

К другим техническим характеристикам относится процессор Exynos 9810, 4 или 6 ГБ оперативной памяти (в Galaxy S9+), от 64 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения картами microSD, а также аккумуляторы емкостью в 3000 и 3500 мАч в Galaxy S9 и Galaxy S9+.

В нашем тестировании (читайте обзор ) от полного заряда Galaxy S9 продержался около одного дня, Galaxy S9+ — порядка полутора суток. Есть поддержка быстрой зарядки.