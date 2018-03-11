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Сотрудники ГАИ задержали в длинные выходные 333 пьяных водителя
333 пьяных водителя были задержаны в минувшие выходные сотрудниками ГАИ на дорогах Беларуси. Об этом сообщили в УГАИ МВД.
В ГАИ отметили, что за 2 месяца 2018 года на дорогах страны уже задержали 2957 пьяных водителей, из них 2837 попались в первый раз, 120 — повторно в течение года. Последние привлечены к уголовной ответственности согласно ст. 3171 УК Беларуси.
— Озабоченность и возмущение вызывает сегодня тот факт, что несмотря на постоянное ужесточение ответственности за нетрезвое вождение, все еще остается немалым количество водителей, позволяющих себе сесть за руль в состоянии опьянения, — рассказали в ГАИ.
Напомним, в конце февраля на заседании Совета безопасности президент
По его словам, возможно, следует и более взвешенно подходить к выдаче водительских прав. «При подготовке водителей надо ужесточать ответственность. Но особенно за то, если ты пьяный сел за руль», — подчеркнул Александр Лукашенко.
«Должна быть соответствующая жесткая мера ответственности. И с этой точки зрения я жду предложений от прокурора и Администрации президента. Надо разбираться с подобными явлениями. Пьянство — это самая страшная сегодня проблема общества. Во всех социологических опросах население уже на первое место ставит пьянство. Отдельно надо посмотреть на эту проблему с точки зрения закона, принятия мер моральной и прочей ответственности», — поручил президент.
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За 2 месяца 2018 года на дорогах страны уже задержали 2957 пьяных водителей, из них 2837 попались в первый раз, 120 - повторно в течение года.
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