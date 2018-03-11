Сотрудники ГАИ задержали в длинные выходные 333 пьяных водителя

333 пьяных водителя были задержаны в минувшие выходные сотрудниками ГАИ на дорогах Беларуси. Об этом сообщили в УГАИ МВД.



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В ГАИ отметили, что за 2 месяца 2018 года на дорогах страны уже задержали 2957 пьяных водителей, из них 2837 попались в первый раз, 120 — повторно в течение года. Последние привлечены к уголовной ответственности согласно ст. 3171 УК Беларуси.

— Озабоченность и возмущение вызывает сегодня тот факт, что несмотря на постоянное ужесточение ответственности за нетрезвое вождение, все еще остается немалым количество водителей, позволяющих себе сесть за руль в состоянии опьянения, — рассказали в ГАИ.

Напомним, в конце февраля на заседании Совета безопасности президент заявил , что наказания за правонарушения, совершенные в нетрезвом состоянии, необходимо ужесточить. Глава государства отметил, что особую тревогу вызывают трагические происшествия, в том числе на дорогах, совершаемые под воздействием алкоголя. «Должны быть жестокие меры ответственности, начиная от появления в нетрезвом состоянии в общественных местах там, где не должен появляться, и заканчивая, если ты сел в автомобиль и убил человека», — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, возможно, следует и более взвешенно подходить к выдаче водительских прав. «При подготовке водителей надо ужесточать ответственность. Но особенно за то, если ты пьяный сел за руль», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«Должна быть соответствующая жесткая мера ответственности. И с этой точки зрения я жду предложений от прокурора и Администрации президента. Надо разбираться с подобными явлениями. Пьянство — это самая страшная сегодня проблема общества. Во всех социологических опросах население уже на первое место ставит пьянство. Отдельно надо посмотреть на эту проблему с точки зрения закона, принятия мер моральной и прочей ответственности», — поручил президент.