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В Минтруда рассказали, сколько белорусов сидит без работы и какие вакансии предлагают наниматели

12.03.2018 15:52 — Разное | Tut.by  
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На начало марта в Беларуси было 23,9 тысячи официальных безработных, сообщили в Минтруда. Для сравнения: на начало февраля в стране было 23 798 нетрудоустроенных. Число безработных в Беларуси растет второй месяц подряд, а до этого — падало на протяжении 9 месяцев.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 марта составил 0,5% от экономически активного населения. В Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях этот показатель держится на уровне 0,7%, в Гродненской области — 0,6%, в Минской области − 0,5, а в Минске − 0,2%.

На начало марта в целом в стране нанимателями заявлены сведения о наличии 56,2 тысячи свободных рабочих мест. Спрос на работников по рабочим профессиям составил 58,% от общего числа вакансий. Месяцем ранее было 54314 вакансии. 

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 марта составил 0,4 безработных на одну вакансию (год назад — 1,1).

При этом в Витебской области данный показатель составил 0,8 безработных на вакансию, Брестской — 0,7, Гомельской и Могилевской областях — 0,5, Минской — 0,4, Гродненской области — 0,3, а в Минске − 0,2 безработных на вакансию.

 
Теги: Минск
 
 
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