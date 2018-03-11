Honor 7C с большим дисплеем и двойной основной камерой оценили в 140 долларов

Компания Huawei представила новый смартфон Honor 7C, который за относительно небольшую цену предлагает большой вытянутый дисплей, двойную камеру и функцию разблокировки по лицу пользователя. Об этом сообщает Gizmochina.

Гаджет получил 5,99-дюймовый экран с IPS-матрицей разрешением в 1440 на 720 пикселей. Соотношение сторон — 18:9.





Точной модели процессора не называется. Известно, что это 8-ядерный чип с частотой на уровне 1,8 ГГц, который дополняется видеоядром Adreno 506. Обозреватель Gizmochina уточняет, что скорее всего это Qualcomm Snapdragon 450. Оперативной памяти — 3 или 4 ГБ, постоянной — 32 или 64 ГБ. Последняя расширяется картами microSD до 256 ГБ. Операционная система — Android 8 Oreo.





Кроме того, смартфон позволяет одновременно установить сразу две SIM-карты и карту памяти. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч. Основная камера сдвоенная, на 13 и 2 Мп. Дополнительный модуль нужен для фотографирования с эффектом боке. Разрешение фронтального селфи-сенсора — 8 Мп.





Кроме сканера отпечатков пальцев присутствует технология разблокировки смартфона сканированием лица пользователя.

Продажи аппарата в Китае стартуют 13 марта по цене в 142 доллара за модель на 3/32 ГБ памяти. Модификация с 4/64 ГБ оценена в 205 долларов.

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