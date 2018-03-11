ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чтобы конкурировать с соперниками, BMW готовит обновленную версию флагманской "семерки"

12.03.2018 15:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Нынешняя версия флагманского седана BMW дебютировала в 2015 году, а потому не за горами плановое обновление модели — на днях в объективы шпионских камер попали прототипы модернизированной «семерки».


Баварский седан обновится вслед за главными соперниками — Mercedes S-класса, который был модернизирован прошлой весной, а также Audi A8, который и вовсе сменил поколения. Судя по местам нанесения маскировочной пленки, основные изменения во внешности седьмой серии затронут переднюю часть кузова и корму. Похоже, что «ноздри» радиаторной решетки заметно увеличатся в размерах — по подобию флагманского SUV X7, который на рынке появится уже в этом году.


В салоне одной из главных обновок станет полностью цифровая приборная панель. Что касается моторной гаммы седьмой серии, то ранее в Сети появлялись слухи о том, что с обновлением седан BMW лишится мотора V12, но, по всей видимости, 6,6-литровый агрегат будет модернизирован в целях соответствия более жестким эконормам и останется под капотом у топ-версии — на шпионском фото интерьера хорошо виден шильдик «V12» на центральной консоли. Остальные доступные для «семерки» двигатели — бензиновые и дизельные «шестерки» и «восьмерки» — получат небольшую прибавку в мощности.


По неподтвержденной пока информации, выпуск обновленной «семерки» BMW начнет в марте следующего года. Это значит, что на рынок новинка выйдет ближе к концу следующего года.

 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обновленная седьмая серия получит изменения во внешности, интерьер станет технологичнее, а двигатели - мощнее. Это позволит продержаться до появления нового...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сотрудники ГАИ задержали в длинные выходные 333 пьяных водителя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика