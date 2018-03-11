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Чтобы конкурировать с соперниками, BMW готовит обновленную версию флагманской "семерки"
Нынешняя версия флагманского седана BMW дебютировала в 2015 году, а потому не за горами плановое обновление модели — на днях в объективы шпионских камер попали прототипы модернизированной «семерки».
Баварский седан обновится вслед за главными соперниками —
В салоне одной из главных обновок станет полностью цифровая приборная панель. Что касается моторной гаммы седьмой серии, то ранее в Сети появлялись слухи о том, что с обновлением седан BMW лишится мотора V12, но, по всей видимости, 6,6-литровый агрегат будет модернизирован в целях соответствия более жестким эконормам и останется под капотом у топ-версии — на шпионском фото интерьера хорошо виден шильдик «V12» на центральной консоли. Остальные доступные для «семерки» двигатели — бензиновые и дизельные «шестерки» и «восьмерки» — получат небольшую прибавку в мощности.
По неподтвержденной пока информации, выпуск обновленной «семерки» BMW начнет в марте следующего года. Это значит, что на рынок новинка выйдет ближе к концу следующего года.
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Обновленная седьмая серия получит изменения во внешности, интерьер станет технологичнее, а двигатели - мощнее. Это позволит продержаться до появления нового...
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