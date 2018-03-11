Нынешняя версия флагманского седана BMW дебютировала в 2015 году, а потому не за горами плановое обновление модели — на днях в объективы шпионских камер попали прототипы модернизированной «семерки».





Баварский седан обновится вслед за главными соперниками — Mercedes S-класса , который был модернизирован прошлой весной, а также Audi A8 , который и вовсе сменил поколения. Судя по местам нанесения маскировочной пленки, основные изменения во внешности седьмой серии затронут переднюю часть кузова и корму. Похоже, что «ноздри» радиаторной решетки заметно увеличатся в размерах — по подобию флагманского SUV X7 , который на рынке появится уже в этом году.





В салоне одной из главных обновок станет полностью цифровая приборная панель. Что касается моторной гаммы седьмой серии, то ранее в Сети появлялись слухи о том, что с обновлением седан BMW лишится мотора V12, но, по всей видимости, 6,6-литровый агрегат будет модернизирован в целях соответствия более жестким эконормам и останется под капотом у топ-версии — на шпионском фото интерьера хорошо виден шильдик «V12» на центральной консоли. Остальные доступные для «семерки» двигатели — бензиновые и дизельные «шестерки» и «восьмерки» — получат небольшую прибавку в мощности.





По неподтвержденной пока информации, выпуск обновленной «семерки» BMW начнет в марте следующего года. Это значит, что на рынок новинка выйдет ближе к концу следующего года.