От 3 до 40 тысяч рублей: сколько стоит построить дачный дом под ключ

Для риелторов дачный сезон уже начался — участки в садовых товариществах активно покупаются и продаются. Готовят свои предложения к новому сезоны и фирмы, специализирующиеся на производстве и строительстве недорогих дачных домиков. Изучаем предложения и цены.

До 5 тысяч рублей

Самый бюджетный вариант дачного домика — вагон-бытовка с размерами 6×2.5 м в самой простой комплектации: деревянный или металлический каркас, обшитый блок-хаусом. Крыша — шифер. Без утепления, но с окнами и дверью. Такое непритязательное пристанище для дачника-огородника обойдется в 2−3 тысячи рублей с доставкой.



Дача-бытовка за 3 тысячи рублей

Для большего комфорта придется сделать дополнительную теплоизоляцию, разводку электрики, водопровода и канализации, поставить дополнительные окна. Это отразится на стоимости — она вырастет до 4,5 тысяч рублей. (Подробнее о том, как построить жилье на базе строительных бытовок можно почитать здесь ).

До 20 тысяч рублей

Для тех, кому такой минимализм не подходит, производители предлагают десятки проектов дачных домиков. Они выглядят как уменьшенные копии обычных домов. Самый компактный одноэтажный дом, который нам удалось отыскать — всего 4×4 метра. За него просят 7,7 тысячи белорусских рублей. За эти деньги обещают построить каркасный дом на свайно-винтовом фундаменте. Для наружных стен применяют не строганный, естественной влажности брус 150×50 мм и 50×100 мм. Наружная обшивка — имитация бруса 17 мм. Внутри каркаса стен, перекрытий — 100 мм утеплителя. Внутренняя отделка: евровагонка. Окна — однокамерные пластиковые, дверь входная — филенчатая (сосна). В стоимость заложена кровля из ондулина, гидро, — пароизоляция, крепеж, плинтуса и наличники. Без инженерных коммуникаций.



Проект «Д-26». Фото: karkas-brus.by

Некоторые параметры комплектации можно изменить. Например, увеличить слой утепления до 150 мм. В таком домике можно будет при необходимости жить и зимой. Правда, нужно будет подумать, как отапливать эти 16 м².

Цена на каркасные дачи меняется от увеличения метража. Например, домик 6×4 метра — 9,4 тысяч рублей, 6×6 метра — 12 тысяч.



Реализованный проект «Модерн». Стоимость 18 тысяч рублей. Фото: kverkus.by

Какая же дача без мансардного этажа? Есть и такие проекты. Самый дешевый вариант — дом с размерами 6×5 метров с дополнительной комнатой под крышей на 19,4 м². Всего за 13,8 тысячи.



Проект «Д-27» с мансардой. Фото: karkas-brus.by

В цену до 20 тысяч рублей впишутся и домики из СИП-панелей. Дача на 30 квадратов под ключ в базовой комплектации будет стоить до 17 тысяч рублей. За эти деньги можно рассчитывать на домик со стенами под отделку, окнами ПВХ и ондулином на крыше.



Проект дачи из СИП-панелей. Фото: dpan.by

От 20 и выше

Более дорогие строительные материалы — брус техсушки, клееный брус — существенно влияют на стоимость домокомплектов.

Например, домик с мансардой площадью 31 квадрат по проекту «Престиж Б-150» из клееного бруса толщиной 140 мм в базовой комплектации будет стоить от 25 тысяч рублей.



Дачный дом из бруса по проекту «Престиж Б-150». Фото: zodbel.by

Каркасный домик по тому же проекту — на 5 тысяч дешевле.

Если в комплектации появляются панорамные окна, более дорогие отделочные материалы, то их минимальная стоимость резко вырастает выше 20 тысяч долларов. Например, домик по фахверковой технологии обойдется уже как минимум в 40 тысяч рублей.



Проект дачного дома «Kronos». Фото: http: enkins.by