Инфляция в Беларуси в феврале составила 0,9%, сообщает Белстат. Больше всего выросли цены в прошлом месяце на платные услуги — на 2,5%. С начала года инфляция составила 1,7%.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Продовольственные товары в феврале выросли на 0,6% (с начала года — 1,4), непродовольственные — 0,2% (с начала года — 1%). Платные услуги за 2 месяца этого года подорожали на 3,1%.

Напомним, в январе цены в Беларуси выросли на 0,8%, а в 2017 году инфляция упала до рекордного уровня — 4,6%.

Напомним, 2 марта Александр Лукашенко заявил , что «знает, что стоит за исторически низким уровнем инфляции», но назвал рост цен проблемой № 1.

— Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8−10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один. Мое требование к главе Нацбанка, как и 4 месяца назад, — сокращение инфляционных ожиданий, — сказал президент.

— Ваша задача — чтобы рост цен для населения перестал быть проблемой номер один. Пока инфляционные ожидания населения высоки. Почти 90% уверены, что товары и услуги будут расти. Это ненормально, — поручил президент правительству.