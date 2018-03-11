Беларусь на треть нарастила экспорт товаров и услуг в январе

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Белорусский экспорт товаров и услуг в январе увеличился на 33%, или на 3,04 млрд долларов. Об этом сообщили в Национальном банке.

Импорт товаров и услуг при этом вырос на 26,6% до 2,92 млрд долларов. Сальдо внешней торговли сложилось положительным –124,7 млн долларов.

Внешнеторговый оборот товаров в январе достиг 5,02 млрд долларов, увеличившись на 31,3%. Экспорт вырос на 37,1% – до до 2,45 млрд долларов, импорт товаров увеличился на 26,2% – до 2,56 млрд долларов. Сальдо сложилось отрицательным – минус 112,7 млн долларов.

Экспорт услуг за январь вырос на 19,2% до 588,7 млн долларов. Импорт подскочил на 30,2% до 351,3 млн долларов. Сальдо осталось положительным и составило 237,4 млн долларов.