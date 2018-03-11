Пассажирский самолет потерпел крушение в Непале

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Возле аэропорта «Трибхуван» недалеко от Катманду потерпел крушение пассажирский самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bangla Airlines.

Самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bangla потерпел крушение неподалеку от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана, пишет местная газета Kathmandu Post со ссылкой на сотрудника воздушной гавани.

По сообщению агентства Ассошиэйтед пресс, 38 человек погибли, еще 23 пострадали, пишет ria.ru .

По данным Kathmandu Post, бортовой номер самолета — S2-AGU. Во время захода на посадку он не попал на взлетно-посадочную полосу, а вместо этого упал на футбольное поле к востоку от аэропорта.

Вскоре после крушения воздушное судно охватил пожар.