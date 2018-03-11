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Умер народный артист СССР Олег Табаков

12.03.2018 16:30 — Разное | Навiны  
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Актер театра и кино, народный артист СССР Олег Табоков ушел на 83-м году жизни.

Любимый миллионами зрителей артист долгое время болел. Врачи сражались за его жизнь, но…

О срочной госпитализации Табакова стало известно 27 ноября.

Ранее сообщалось, что актер был экстренно прооперирован 29 ноября. У 82-летнего артиста диагностировали заражение крови.

Олег Табаков — советский и российский актер, режиссер и педагог, актер озвучивания, один из основателей театра «Современник», руководитель театров «Табакерка» и МХТ имени Чехова, ректор Школы-студии МХАТ с 1986 по 2000 годы — родился 17 августа 1935 года в семье врачей — Павла Кондратьевича Табакова и Марии Андреевны Березовской.

В 1953 году Олег Табаков окончил школу, поступил в Школу-студию МХАТ, на курс Василия Топоркова. Был одним из лучших студентов.

Учась на третьем курсе, сыграл свою первую роль в кино в фильме «Тугой узел» режиссера Михаила Швейцера. Всего в его фильмографии более 120 картин.

 

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Актер театра и кино, народный артист СССР Олег Табоков ушел на 83-м году жизни. Любимый миллионами зрителей артист долгое время болел. Врачи сражались за его жизнь,...

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