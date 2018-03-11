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Умер народный артист СССР Олег Табаков
Актер театра и кино, народный артист СССР Олег Табоков ушел на 83-м году жизни.
Любимый миллионами зрителей артист долгое время болел. Врачи сражались за его жизнь, но…
О срочной госпитализации Табакова
Ранее сообщалось, что актер был экстренно
Олег Табаков — советский и российский актер, режиссер и педагог, актер озвучивания, один из основателей театра «Современник», руководитель театров «Табакерка» и МХТ имени Чехова, ректор Школы-студии МХАТ с 1986 по 2000 годы — родился 17 августа 1935 года в семье врачей — Павла Кондратьевича Табакова и Марии Андреевны Березовской.
В 1953 году Олег Табаков окончил школу, поступил в Школу-студию МХАТ, на курс Василия Топоркова. Был одним из лучших студентов.
Учась на третьем курсе, сыграл свою первую роль в кино в фильме «Тугой узел» режиссера Михаила Швейцера. Всего в его фильмографии более 120 картин.
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Актер театра и кино, народный артист СССР Олег Табоков ушел на 83-м году жизни. Любимый миллионами зрителей артист долгое время болел. Врачи сражались за его жизнь,...
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