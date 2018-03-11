За длинные выходные ГАИ поймала 333 пьяных водителя

По данным Госавтоинспекции, за минувшие длинные выходные в Беларуси произошло 843 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом.





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Совершено 14 ДТП, в которых два человека погибли и 18 получили травмы.

1652 лихача были оштрафованы за превышение скорости.

В ходе контроля были выявлены 333 водителя, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.

Напомним, девятого марта в Пинске сотрудники ГАИ задержали беременную женщину за рулем с 2,7 промилле алкоголя.

В Гродно задержали водителя учреждения соцобслуживания с 2.83 промилле алкоголя в крови

Нарушали ПДД и пешеходы — к ответственности привлечено 3934 человека.

27 февраля во время совещания Совета безопасности Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимо принять жесткие меры за вождение в нетрезвом состоянии.

«Начиная от появления в нетрезвом состоянии в общественных местах и заканчивая если «нажрался», сель в автомобиль и убил человека... И все это должны четко понимать... Особенно, если ты пьяный сел за руль. У нас первый раз сел — ничего. Второй раз — пожурим. В третий — отберем автомобиль. Задержали тебя в пьяном виде — никакого автомобиля и пожизненно тебя лишают соответствующих прав на управление транспортом!.. Жестоко, может быть. Но посмотрите на тех, кто погиб на дорогах. На их родственников. А если убили твоего ребенка? А мы как мыши под вениками прячемся и начинаем рассуждать: запретить ли продавать в каком-то углу алкоголь. В одном запретим — в другом купят. Должна быть соответствующая жестокая мера ответственности», — подчеркнул он.