ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За длинные выходные ГАИ поймала 333 пьяных водителя

12.03.2018 16:18 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

По данным Госавтоинспекции, за минувшие длинные выходные в Беларуси произошло 843 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом.

За длинные выходные ГАИ поймала 333 пьяных водителя

Фото pixabay.com

Совершено 14 ДТП, в которых два человека погибли и 18 получили травмы.

1652 лихача были оштрафованы за превышение скорости.

В ходе контроля были выявлены 333 водителя, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.

Напомним, девятого марта в Пинске сотрудники ГАИ задержали беременную женщину за рулем с 2,7 промилле алкоголя.

В Гродно задержали водителя учреждения соцобслуживания с 2.83 промилле алкоголя в крови

Нарушали ПДД и пешеходы — к ответственности привлечено 3934 человека.

27 февраля во время совещания Совета безопасности Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимо принять жесткие меры за вождение в нетрезвом состоянии.

«Начиная от появления в нетрезвом состоянии в общественных местах и заканчивая если «нажрался», сель в автомобиль и убил человека... И все это должны четко понимать... Особенно, если ты пьяный сел за руль. У нас первый раз сел — ничего. Второй раз — пожурим. В третий — отберем автомобиль. Задержали тебя в пьяном виде — никакого автомобиля и пожизненно тебя лишают соответствующих прав на управление транспортом!.. Жестоко, может быть. Но посмотрите на тех, кто погиб на дорогах. На их родственников. А если убили твоего ребенка? А мы как мыши под вениками прячемся и начинаем рассуждать: запретить ли продавать в каком-то углу алкоголь. В одном запретим — в другом купят. Должна быть соответствующая жестокая мера ответственности», — подчеркнул он.

 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Госавтоинспекции, за минувшие длинные выходные в Беларуси произошло 843 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь на треть нарастила экспорт товаров и услуг в январе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика