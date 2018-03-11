«Пропитана кровью рабочих». В сети призвали к бойкоту мебели «Пинскдрева»

В социальных сетях появился призыв бойкотировать продукцию «Пинскдрева». Причем призыв адресован россиянам, видимо, как основным покупателям пинской мебели.

В коротком видео четыре молодых человека в масках стоят на фоне кирпичной стены в плохо освещенном помещении. Они называются себя Советом рабочих «Пинскдрева». Один их них зачитывает с листка, как «работников предприятия превратили в рабов, вынужденных работать за жалкие гроши».

«Пользуясь всеобщей безработицей и нищетой, царящих в Беларуси, нас заставляют ежедневно гробить свое здоровье в условиях вредного производства и аварийного оборудования, а несогласных запугивают увольнением», — говорит он.

Молодой человек напоминает, что за этот год на предприятиях мебельного холдинга погибло два человека. Ранее Совет рабочих «Пинскдрева» также предлагал почтить помять 14 погибших в результате взрыва на заводе в 2010 году минутой молчания.

«Ответом этих свиней было то, что по всем цехам бегали мастера и угрожали, что если у кого остановится станок или кто просто прекратит работу, тот будет немедленно уволен», — говорится в призыве.

Его авторы называют «Пинскдрев» «рабовладельческим предприятием» и обращаются к россиянам с призывом не покупать продукцию завода.

«Уважаемые россияне! Не покупайте продукцию «Пинскдрева»! Вся она насквозь пропитана кровью белорусских рабочих и полита слезами наших жен, сестер и матерей. Покупая продукцию «Пинскдрева», вы поддерживаете рабовладение в Беларуси!» — говори молодой человек в маске.

Он обещает в следующих видео показывать, «в каких условиях, как и из какого дерьма делается продукция, которую сбывают вам под видом «высококачественной белорусской продукции».

Naviny.by связались с Дмитрием Кудренком, который называет себя голосом Совета рабочих «Пинскдрева». Раньше он работал в мебельном холдинге и стоял у истоков Совета рабочих, но был уволен из-за своей деятельности. Сейчас Дмитрий Кудренок живет и работает в России.

Он подтвердил, что авторы видео являются работниками предприятия, но с ними связаться нельзя, поскольку «любой человек, так или иначе связанный с темой борьбы против существующих на «Пинскдреве» порядков, попадет под пресс репрессий».

«Изначально предполагалось, что руководство предприятия пойдет на диалог с рабочими и будет искать пути решения возникших проблем. Руководство же пошло по пути, более привычному для себя. Результатом стало то, что оно получило фактически рабочее подполье», — написал Дмитрий Кудренок.

По его словам, представители Совета рабочих «Пинскдрева» есть во всех структурных подразделениях холдинга. «Кстати, такие же советы созданы на некоторых других предприятиях. И не только в Пинске. Они пока не активны, в спящем режиме так сказать», — подчеркнул Дмитрий Кудренок.

Директор по работе с персоналом холдинга «Пинскдрев» Николай Трушко в комментарии для Naviny.by опроверг существование Совета рабочих на предприятии. Он намерен направить заявление в прокуратуру для реагирования.

«Никакого совета нет. Это его [Дмитрия Кудренка] домыслы. А вся эта информация снята с интернета и отправляется в прокуратуру России по месту его пребывания, сюда в прокуратуру для реагирования и на предприятие, где он работает», — сказал Николай Трушко.