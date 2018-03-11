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Елена Купчина получила новую должность

12.03.2018 15:59 — Разное | Навiны  
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Постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Елена Купчина избрана заместителем председателя Комиссии ООН по наркотическим средствам (КНС).

Как сообщили в МИД Беларуси, ее избрание состоялось на первом заседании 61-й сессии КНС в Вене.

«Это избрание является свидетельством высокого международного авторитета Беларуси в сфере борьбы с мировой проблемой наркотиков», — отмечается в сообщении.

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Глава белорусской делегации на сессии КНС, заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас в своем выступлении отметил, что мировая проблема наркотиков наносит значительный ущерб безопасности, стабильности и социально-экономическому развитию государств.

Он проинформировал о приоритетах государственной антинаркотической политики Беларуси, практических результатах в сфере борьбы с наркотиками, активном вкладе страны в противодействие наркокриминалу на международном уровне.

Дапкюнас подчеркнул, что Беларусь является единственным государством в мире, в котором на законодательном уровне запрещено 98% известных наркотиков.

Дипломат также отметил, что «в Беларуси особое внимание уделяется противодействию наркомании среди детей и подростков, включая усилия страны на международной арене по содействию осуществлению программ и стратегий, касающихся семьи и школы, для профилактики употребления наркотиков среди детей и подростков».

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В центре внимания сессии в Вене — подготовка к заседанию высокого уровня по обзору выполнения политической декларации и плана действий ООН по наркотикам, запланированному на март 2019 года.

В рамках мероприятия состоится обсуждение ключевых аспектов проблемы наркотиков — профилактики и лечения наркомании, борьбы с наркопреступностью, включая противодействие отмыванию денег и содействие сотрудничеству правоохранительных органов, реализации программ альтернативного развития.

Особое внимание КНС уделит проблеме распространения новых наркотических и психоактивных веществ. Ожидается, что комиссия примет решение о постановке двенадцати таких веществ под международный контроль, пишет БелаПАН.

 
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Постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Елена Купчина избрана заместителем председателя Комиссии ООН по наркотическим...

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