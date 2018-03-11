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Жители Якимовой Слободы подали в суд на «вонючий» целлюлозный завод

12.03.2018 15:50 — Разное | Навiны  
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Жители деревни Якимова Слобода под Светлогорском подали в суд на местный целлюлозно-картонный комбинат и китайскую корпорацию САМСЕ, которая строила и запускала предприятие. 37 жителей деревни требуют взыскать с ответчиков 7,4 млн рублей компенсации за причинение вреда здоровью и имуществу.

Иск в Светлогорский районный суд занимает 13 страниц, там подробно расписано, какой именно вред нанес населению завод беленой целлюлозы, сообщает белорусская служба радио «Свобода».

Жители Якимовой Слободы подали в суд на «вонючий» целлюлозный завод

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«Вдыхая загрязненный воздух, поступающий с завода беленой целлюлозы с конца 2017 года, мы чувствуем недомогание, першение в горле, головные боли, тошноту, аллергию. Кроме запаха, мы наблюдаем, как некие жидкие химические вещества через старый промышленный канала предприятия «Химволокно» сбрасываются в реку Березина , о чем свидетельствуют буро-черный цвет воды и большое количество грязно-серой пены и мертвой рыбы», — отмечается в иске.

Жители деревни собрали сведения, кто и по какой причине обращался за медицинской помощью в связи с вредными выбросами предприятия.

Районный суд принял иск. Дата его рассмотрения пока не назначена.

 

 

 
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Жители деревни Якимова Слобода под Светлогорском подали в суд на местный целлюлозно-картонный комбинат и китайскую корпорацию САМСЕ, которая строила и запускала...

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