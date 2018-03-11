За последние семь лет товарооборот белорусских интернет-магазинов вырос почти в 26 раз

По сравнению с 2010 годом в 2017 году товарооборот белорусских интернет-магазинов вырос в 25,8 раза, сообщила 12 марта на пресс-конференции в Минске начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Барышникова.

По ее словам, за последние пять лет количество интернет-магазинов увеличилось в 2,8 раза и на 1 января 2018 года составило 16.175 (48% учреждены юрлицами, 51,3% — индивидуальными предпринимателями), пишет БелаПАН .

Барышникова отметила, что «возраст пользователей интернета повышается». На начало текущего года в стране интернетом пользуется 64,7% населения, из них 44% совершают покупки в интернет-магазинах. «И это не только белорусские магазины. 21% покупает товары в Китае, 11% — в России», — заметила специалист.

Барышникова уточнила, что доля интернет-торговли в розничном обороте пока невелика — 2,8%, но «она будет расти». «Все больше покупателей переходят от офлайн-покупок к онлайн», — сказала представитель МАРТ.

По ее словам, лидерами продаж остаются непродовольственные товары (80,8%). В интернете в основном покупают бытовую технику, одежду, обувь, товары для дома, спортивные товары, запчасти и аксессуары для автомобилей.

Барышникова подчеркнула, что государство постоянно повышает степень защиты потребителей, покупающих товары через интернет. «Они имеют те же права, что и в реальных торговых объектах. Для интернет-магазинов установлены жесткие требования к полноте и достоверности информации, условиям продажи и возврата товаров, реагированию на жалобы и требования покупателей», — отметила специалист.