На питерской стройке нашли труп белоруса

В Санкт-Петербурге на территории строительной площадки ООО «СПб Реновация», расположенной на Советском проспекте, обнаружили труп 48-летнего белоруса.

По предварительным данным полиции, видимых следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.

Как стало известно «Мойке78» , умершего вечером в воскресенье, 11 марта, нашел охранник, который пришел сменить коллегу. Труп находился рядом с бытовкой.

Известно, что мужчина работал в Санкт-Петербурге охранником вахтовым методом. В этот раз он приехал 21 февраля. Жил на территории стройки в бытовке.