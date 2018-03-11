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На питерской стройке нашли труп белоруса

12.03.2018 15:13 — Разное | Навiны  
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В Санкт-Петербурге на территории строительной площадки ООО «СПб Реновация», расположенной на Советском проспекте, обнаружили труп 48-летнего белоруса.

По предварительным данным полиции, видимых следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.

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Как стало известно «Мойке78», умершего вечером в воскресенье, 11 марта, нашел охранник, который пришел сменить коллегу. Труп находился рядом с бытовкой.

Известно, что мужчина работал в Санкт-Петербурге охранником вахтовым методом. В этот раз он приехал 21 февраля. Жил на территории стройки в бытовке.

 
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В Санкт-Петербурге на территории строительной площадки ООО «СПб Реновация», расположенной на Советском проспекте, обнаружили труп 48-летнего белоруса. По...

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