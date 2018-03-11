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На питерской стройке нашли труп белоруса
В Санкт-Петербурге на территории строительной площадки ООО «СПб Реновация», расположенной на Советском проспекте, обнаружили труп 48-летнего белоруса.
По предварительным данным полиции, видимых следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.
Как стало известно
Известно, что мужчина работал в Санкт-Петербурге охранником вахтовым методом. В этот раз он приехал 21 февраля. Жил на территории стройки в бытовке.
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В Санкт-Петербурге на территории строительной площадки ООО «СПб Реновация», расположенной на Советском проспекте, обнаружили труп 48-летнего белоруса. По...
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