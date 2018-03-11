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В Беларуси 15-20% населения страдает аллергическим ринитом

12.03.2018 15:03 — Разное | Навiны  
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В Беларуси 15-20% населения страдает аллергическим ринитом. Об этом на пресс-конференции в Минске 12 марта рассказал главный внештатный детский аллерголог Министерства здравоохранения, заведующий аллергологическим отделением УЗ «4-я детская клиническая больница» Минска Дмитрий Буза.

По его словам, это наиболее распространенное аллергическое заболевание среди взрослого населения. На учете же у детских докторов находится порядка 1-2% пациентов с аллергическим ринитом, пишет БелаПАН.

«Многие взрослые могут вспомнить, что при уборке чешется нос, краснеют глаза. Но ведь никто с этими жалобами к врачам не обращается, поэтому статистику обращений собирать бесполезно. Лучше ситуацию показывают опросники», — сказал он.

Что касается астмы, то это более грозное заболевание, которое при любой степени тяжести требует активного диспансерного наблюдения, подчеркнул Буза.

Он отметил, что в плане постановки диагноза и лечения астмы сделан большой шаг вперед. «Если раньше до докторов доходили в основном уже с тяжелыми случаями, то теперь мы все чаще ставим диагноз «легкая бронхиальная астма» и назначаем терапию, — сказал он. — А вовремя поставив диагноз, мы предупреждаем утяжеление симптомов».

По словам аллерголога, в странах-соседях распространенность астмы среди детского населения выше, чем в Беларуси, — 5-10%. В странах Америки и Австралии — большая распространенность заболевания астмой среди детского населения. «В Минске же астмой страдает около 1,5% детей, в республике — чуть более 1%», — подчеркнул Буза.

 
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В Беларуси 15-20% населения страдает аллергическим ринитом.

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