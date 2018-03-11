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«Паритетбанк» остается единственным претендентом на покупку украинской «дочки» «Сбербанка»
Принадлежащий Управлению делами президента Беларуси «Паритетбанк» остается единственным
По сведениям
Источники «Коммерсанта», знакомые с позицией Нацбанка Украины, указывают, что с согласованием сделки «все непросто»: «Тот факт, что «Сбербанк (Украина)» станет «дочкой» не российского, а белорусского госбанка, вопросов не вызывает, а вот то, что главой Управления делами президента Республики Беларусь — акционера «Паритетбанка» является Виктор Шейман, может создать проблемы», поскольку этот чиновник
Как сообщал
Основанный в декабре 2007 года украинский «Сбербанк» — на 100% дочерняя компания российского «Сбербанка». Украина в марте 2017 года ввела санкции в отношении «дочек» пяти российских банков. Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур. «Сбербанк» попал в это число и не раз подвергался атакам со стороны местных активистов.
«Сбербанк» России в конце марта прошлого года
Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский «Сбербанк», является Саид Гуцериев — сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Однако Нацбанк Украины в конце июля отказался согласовать сделку, мотивировав отказ недостаточностью представленных документов.
В конце июня белорусский IT-предприниматель Виктор Прокопеня
Однако 3 августа
«Мы приняли решение отозвать из Национального банка Украины заявку на покупку украинского ПАО «Сбербанк» для того, чтобы сконцентрироваться на других наших планируемых инвестициях и проектах, над которыми мы работаем. После глубокого анализа мы решили, что проекты в сфере искусственного интеллекта, которыми занимается VP Capital, являются наилучшим использованием нашего времени», — цитировала Прокопеню пресс-служба его компании VP Capital.
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Принадлежащий Управлению делами президента Беларуси «Паритетбанк» остается единственным претендентом на покупку украинской «дочки» российского «Сберба
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