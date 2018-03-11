В Минске презентовали проект «Малевич для детей»

11 марта в столичном пространстве ОК16 прошла презентация проекта «Малевич для детей».

Авторы проекта — команда «Детских творческих мастерских» галереи «Ў» совместно с писателем Адамом Глобусом — работали над ним больше года. В него вошла книга, песня и мультипликационный клип.







Адам Глобус



Андрей Хаданович

«Малевич для детей» — вторая книга «Детских творческих мастерских» галереи «Ў» из серии об искусстве Беларуси. Первая «Мастацтва Беларуси ХХ ст: Вiцебская школа» была издана благодаря краудфандингу весной прошлого года.

Особенность обеих книг — их простой и понятный язык, на котором объясняется творчество художников. Это не сухие хрестоматии, а сборники иллюстраций, сказок, стихов и игр, которые помогают ребенку разобраться в казалось бы сложных вопросах, связанных с искусством. В этих книгах не просто можно, а нужно рисовать.

Ко второй книге все сказки написал Адам Глобус, а стихи — Андрей Хаданович и Лявон Вольский. Книга была издана при поддержке некоммерческой организации The Malevich Society. Часть тиража была подарена детским библиотекам Минска.





«Малевич для детей» — это не только книга, но многоплановый проект. Специально для книги Лявон Вольский написал песню «Намалюй!». Поэтому «Детские творческие мастерские» галереи «Ў» приняли решение провести краудфандинговую кампанию на запись песни в исполнении детского ансамбля и создание мультипликационного клипа к ней.

Кампания была успешно завершена в январе этого года и уже на презентации проекта 11 марта зрители смогли вживую видеть выступление детей из фольклорного ансамбля «Весянчук» под руководством Надежды Чугуновой (солистки группы Shuma, проект Каzalpin).

Мультипликационный клип на заглавную песню проекта был сделан детьми Мартой Кистень и сестрами Варей и Сашей Железняк под руководством художника-исследователя Bazinato и режиссера Янины Ращинской.