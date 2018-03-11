Фотофакт. Кочанова вручила паспорта юным гражданам Беларуси

Глава Администрации президента Наталья Кочанова вручила 12 марта паспорта юным гражданам Беларуси. Торжественная церемония состоялась в музее современной белорусской государственности. Главными героями торжества стали 27 подростков из всех регионов страны и Минска.





Все они отличники учебы, участники научно-практических конференций, победители и призеры республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад. Страна может гордиться таким подрастающим поколением, подчеркнула Наталья Кочанова и выразила уверенность, что день, когда ребятам вручили паспорта, запомнится им на всю жизнь. Свой главный документ они получают в Год малой родины. Глава Администрации президента пожелала юным гражданам стать настоящими патриотами, любящими свою страну, народ и семью. Она призвала ребят не забывать, что они родились и живут в свободной, независимой Беларуси, которую создавали многие поколения. А также напомнила, что одна из главных обязанностей гражданина любой страны — с уважением относиться к своей истории, пишет БЕЛТА .

«Только здесь на родной земле, в родной Беларуси, вы нужны всем нам. Потому что вы — это будущее нашей страны», — сказала глава Администрации президента, обращаясь к юным участникам торжества.