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В Питере пьяный белорус «заминировал» школу
В Санкт-Петербурге задержали гражданина Беларуси, которого подозревают в лжеминировании школы.
Фото
Как сообщается, в воскресенье, 11 марта, примерно в 13:00 на пульт дежурного главка полиции Северной столицы поступил сигнал об угрозе взрыва школы №119, что на Тимуровской улице.
Звонивший мужчина рассказал, что рядом со зданием учебного заведения стоит заминированный автомобиль. Он предупредил: на спасение жизней людей у полиции остается только две минуты.
Питерские правоохранители оперативно выяснили, что номер телефона, с которого звонил неизвестный, принадлежит 48-летнему гражданину Беларуси. Он и был задержан рядом с указанной школой.
Разумеется, ни о каком реальном взрыве речи не шло. Просто, видимо перебрав спиртного (белорус оказался пьян), он таким образом решил поразвлечься.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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В Санкт-Петербурге задержали гражданина Беларуси, которого подозревают в лжеминировании школы.
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