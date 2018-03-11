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Рабочего затянуло в привод станка на предприятии в Пружанском районе

12.03.2018 14:22 — Разное | Навiны  
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Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего на предприятии в Пружанском районе.

Несчастный случай произошел 9 марта около часа ночи. По данным следствия, 35-летний местный житель, работавший оператором оборудования, измельчал сырье. В процессе работы правую руку мужчины затянуло в привод станка. В это время в цехе находился еще один рабочий, который, услышав крик коллеги, вызвал скорую помощь, однако прибывшая бригада констатировала смерть потерпевшего.

«По данному факту Пружанский РОСК проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Изъята документация по охране труда», — сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

 
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Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего на предприятии в Пружанском районе.

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