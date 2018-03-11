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Собиравших подписи за белорусскоязычное образование будут судить за проведение несанкционированных мероприятий
Общественных и политических активистов, которые собирали подписи в поддержку белорусскоязычного образования, ожидают суды за проведение несанкционированных массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП).
Как сообщает правозащитный сайт
Правозащитникам также известно о том, что протоколы об административном правонарушении составлены в отношении председателя «МоладзІ БНФ» Анны Смилевич, активистов организации Дениса Мандика и Александры Потаповой.
Сбор подписей под обращением в Министерство образования и Совет министров Беларуси начался 21 февраля, в Международный день родного языка, по инициативе одного из лидеров не зарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» Дмитрия Дашкевича. Подписанты потребовали от властей разработать программу возрождения белорусского языка в сфере образования, создать юридические условия для регистрации частных детских садов, школ и вузов, а также создать первый белорусскоязычный национальный университет.
Кампания проводилась в Минске и других городах страны. В частности, подписи собирали в подземном переходе около входа на станцию метро «Октябрьская». Кроме того, подписаться в поддержку белорусского языка можно было на интернет-платформе petitions.by. За неделю в столице собрано 2.188 подписей, а электронную петицию поддержали 500 человек. 27 февраля Дашкевич передал обращение и собранные подписи в Министерство образования, пишет
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Собиравших подписи за белорусскоязычное образование будут судить за проведение несанкционированных мероприятий
Общественных и политических активистов, которые собирали подписи в поддержку белорусскоязычного образования, ожидают суды за проведение несанкционированных...
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