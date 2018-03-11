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Белорусское кино было представлено на немецком кинофестивале Mittel Punkt Europan Filmfest

12.03.2018 13:48 — Разное | Навiны  
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Два белорусских фильма были представлены в Германии на международном кинофестивале Mittel Punkt Europan Filmfest («Центральная Точка Европы»), который проходил с 1 по 11 марта в Мюнхене и Регенсбурге, — «ГараШ» Андрея Курейчика и короткометражка «Баба, Ваня и коза» Дарьи Юркевич.

Белорусское кино было представлено на немецком кинофестивале Mittel Punkt Europan Filmfest

В этом году на фестивале было представлено более 30 документальных и игровых фильмов из стран Центральной и Восточной Европы. Особым гостем форума стала Беларусь.

Как рассказал Андрей Курейчик, после показов была организована обширная дискуссия со зрителями.

Белорусское кино было представлено на немецком кинофестивале Mittel Punkt Europan Filmfest

Андрей Курейчик: «ГараШ» — это фильм о стране на окраине Европы

«Вопросов было очень много. Были вопросы и про то, как выживают в Беларуси независимые кинематографисты, и про Алексиевич, и про белорусский язык, и про трудности трансформации Беларуси в европейскую страну. Я удивился, но немцы живо интересуются происходящим на постсоветским пространством и в Беларуси», — отметил Курейчик.

 

 
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Два белорусских фильма были представлены в Германии на международном кинофестивале Mittel Punkt Europan Filmfest («Центральная Точка Европы»), который проходил с 1 по 11 марта в...

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