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Доллар и евро просели на торгах 12 марта
Торги на БВФБ завершились в понедельник, 12 марта, падением доллара и евро.
Так, американская валюта потеряла 0,0024 пункта (0,12%) — 1,9565 белорусского рубля, а европейская 0,0200 пункта (0,82%) — 2,4114 белорусского рубля.
А вот российская валюта сегодня добавила в весе на 0,0059 пункта (0,17%) — 3,4541 белорусского рубля за 100 российских.
Следующие торги пройдут во вторник, 13 марта.
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Торги на БВФБ завершились в понедельник, 12 марта, падением доллара и евро.
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