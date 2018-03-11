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Доллар и евро просели на торгах 12 марта

12.03.2018 13:46 — Разное | Навiны  
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Торги на БВФБ завершились в понедельник, 12 марта, падением доллара и евро.

Доллар и евро просели на торгах 12 марта

Так, американская валюта потеряла 0,0024 пункта (0,12%) — 1,9565 белорусского рубля, а европейская 0,0200 пункта (0,82%) — 2,4114 белорусского рубля.

А вот российская валюта сегодня добавила в весе на 0,0059 пункта (0,17%) — 3,4541 белорусского рубля за 100 российских.

Следующие торги пройдут во вторник, 13 марта.

 
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Торги на БВФБ завершились в понедельник, 12 марта, падением доллара и евро.

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