В поле в Витебском районе найден труп художника-модельера Александра Романенко

11 марта в 11:25 на поле возле деревни Большие Летцы Витебского района был обнаружен труп художника-модельера Александра Романенко 1984 года рождения, который разыскивался как без вести пропавший Шумилинским РОВД.

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа Витебского РОВД. С места происшествия был изъят рюкзак с личными вещами погибшего. Труп направлен в морг, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Александр Романенко, житель Шумилино, находился в розыске полтора месяца. 27 января он приезжал в Витебск, а примерно в 14:45 должен был сесть на поезд домой. Около 15:30 мужчина в последний раз вышел на связь с родными и сообщил им о плохом самочувствии, однако домой так и не вернулся.