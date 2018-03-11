ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ: парень, которого в Подмосковье загрызли собаки, был возлюбленным племянницы Юрия Лозы

12.03.2018 13:20 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

19-летний молодой человек Олег Шушунов, которого 11 марта в Подмосковье насмерть загрызли бродячие собаки, был возлюбленным беременной от него племянницы российского певца Юрия Лозы.

Российский певец признался в Facebook, что отказывается верить в произошедшее. «Однако поверить придется, потому что рожать от этого смелого парня будет моя племянница, утешать которую мы пытаемся всей семьей. Он совершил героический поступок и отдал свою жизнь ради спасения совершенно незнакомого человека. Царствие ему небесное», — написал Юрий Лоза.

В Подмосковье бродячие собаки загрызли 19-летнего парня и напали на девушку

Артист отметил, что всегда был против разведения больших собак там, где они не требуются для охраны от волков, и тем более выпуска их на волю. Он выразил надежду, что этот случай не будет спущен на тормозах и кто-то будет наказан.

Трагедия произошла 11 марта. Стая крупных собак напала на 26-летнюю женщину и повалила ее на землю. 19-летний Олег Шушунов, находившийся рядом, пытался распугать животных, размахивая палкой, и сам стал жертвой. Женщине удалось спастись, ее госпитализировали. Она была прооперирована и находится в стабильно тяжелом состоянии.

 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19-летний молодой человек Олег Шушунов, которого 11 марта в Подмосковье насмерть загрызли бродячие собаки, был возлюбленным беременной от него племя

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Что едят главы государств и какие продукты исключают из меню
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика