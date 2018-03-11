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СМИ: парень, которого в Подмосковье загрызли собаки, был возлюбленным племянницы Юрия Лозы
19-летний молодой человек Олег Шушунов, которого 11 марта в Подмосковье
Российский певец признался в
Артист отметил, что всегда был против разведения больших собак там, где они не требуются для охраны от волков, и тем более выпуска их на волю. Он выразил надежду, что этот случай не будет спущен на тормозах и кто-то будет наказан.
Трагедия произошла 11 марта. Стая крупных собак напала на 26-летнюю женщину и повалила ее на землю. 19-летний Олег Шушунов, находившийся рядом, пытался распугать животных, размахивая палкой, и сам стал жертвой. Женщине удалось спастись, ее госпитализировали. Она была прооперирована и находится в стабильно тяжелом состоянии.
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19-летний молодой человек Олег Шушунов, которого 11 марта в Подмосковье насмерть загрызли бродячие собаки, был возлюбленным беременной от него племя
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