Рысь спустя 200 лет вернулась в Тюрингский лес

В Тюрингском лесу впервые за два века обнаружена рысь, сообщили исследовательский центр Idiv и университет Мартина Лютера Галле-Виттенберг.





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Как отмечается, в середине февраля животное попало в объектив камеры к северу от Обершёнау в округе Шмалькальден-Майнинген.

Таким образом, отмечают природоведы, дикая кошка вернулась в Тюрингский лес через 200 лет после ее исчезновения, пишет rusverlag.de .

Откуда появилась рысь и постоянно ли она осядет в Тюрингском лесу, пока неясно. Возможно, животное происходит из Национального парка Гарц или Баварского леса, которые считаются основными зонами обитания этого животного.

Согласно оценкам специалистов, в настоящее время в лесах Германии обитают от 100 до 130 рысей.