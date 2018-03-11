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Рысь спустя 200 лет вернулась в Тюрингский лес

12.03.2018 13:12 — Разное | Навiны  
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В Тюрингском лесу впервые за два века обнаружена рысь, сообщили исследовательский центр Idiv и университет Мартина Лютера Галле-Виттенберг.

Рысь спустя 200 лет вернулась в Тюрингский лес

Фото pixabay.com

Как отмечается, в середине февраля животное попало в объектив камеры к северу от Обершёнау в округе Шмалькальден-Майнинген.

В Баварском лесу злоумышленник отравил дикую рысь, за его поимку назначена награда

Таким образом, отмечают природоведы, дикая кошка вернулась в Тюрингский лес через 200 лет после ее исчезновения, пишет rusverlag.de.

Откуда появилась рысь и постоянно ли она осядет в Тюрингском лесу, пока неясно. Возможно, животное происходит из Национального парка Гарц или Баварского леса, которые считаются основными зонами обитания этого животного.

Согласно оценкам специалистов, в настоящее время в лесах Германии обитают от 100 до 130 рысей.

 
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В Тюрингском лесу впервые за два века обнаружена рысь, сообщили исследовательский центр Idiv и университет Мартина Лютера Галле-Виттенберг.

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