После ЧП на катке в Гомеле такой же каток закрылся в Минске

10 марта вечером обрушилась часть мягкой кровли ледового катка в Гомеле на пересечении улиц Косарева и Речицкого проспекта. Разбираемся, что именно случилась и какая реакция на происшествие.





Что случилось

Сообщение об обрушении части мягкой кровли катка поступило в МЧС в 18:37 10 марта. Каток не имеет стен, а крыша — из мягкого тента. В это время на катке находились люди: травмы различной степени тяжести получили пять человек, двое из них — дети 7 и 11 лет. Пострадавших удалось извлечь из-под снежного завала еще до приезда спасателей. После осмотра врачами четверо пострадавших были отпущены домой, одна женщина была вынуждена остаться в больнице.

«Не выдержали конструкции, наверное. Скопилось критическое количество снега, и не выдержал механический трос, скорее всего. Когда скапливается большое количество снега, трудно его убрать, на эту крышу же не станешь», — такую причину Naviny.by называют на Минском катке около Дворца спорта. Это каток аналогичной конструкции.

Переизбыток снега на крыше причиной ЧП называют и в Следственном комитете. Обрушение правой стороны крыши катка произошло по причине скопления и налипания мокрого снега, сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В Гомеле больше не катаются

После ЧП на катке на улице Косарева было принято решение закрыть каток аналогичной конструкции на улице Гловацкого около гостиницы «Турист». Как рассказали Naviny.by в отделе образования, спорта и туризма Гомельского горисполкома, теперь оба катка будут проверять, и когда они откроются — неизвестно.

Где еще есть такие катки

Аналогичный крытый каток есть в Минске, около Дворца спорта. На сегодня он тоже закрыт и возобновит работу только в следующем сезоне.



Фото focentr.by

«Мы не потому закрылись, не из-за случая в Гомеле, и так собирались закрываться с сегодняшнего дня. Подобных катков в республике у нас два. Остальные либо открытые, либо стационарные. Эти катки примерно одного года. Раньше мы вызывали верхолазов, они скидывали снег, но это так себе вариант, там же пологая поверхность, на ней нельзя стоять», — рассказали на катке около минского Дворца спорта.