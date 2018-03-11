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За два месяца безбилетники в поездах уплатили штрафов на 21,9 тыс. рублей
Белорусская железная дорога 16 марта проведет акцию «Стоп – заяц».
Представители БЖД проверят билеты у пассажиров поездов региональных линий экономкласса. Контроль будет на перроне при посадке или высадке из поезда.
Также пассажирам раздадут тематические памятки. Кроме работников БЖД в мероприятии примут участие сотрудники отделов внутренних дел на транспорте,
За два месяца текущего года контролеры-ревизоры пассажирских поездов БЖД провели 9860 проверок в поездах городских, региональных, межрегиональных и международных линий, что на 685 больше, чем за аналогичный период 2017 года.
За безбилетный проезд оштрафовано 906 граждан, в отношении 182 безбилетных пассажиров составлены протоколы об административном правонарушении. Взыскано 21,9 тыс. рублей.
БЖД напоминает, что штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет от 0,5 до 1 базовой величины (1 БВ составляет 24,5 рублей), в поездах региональных линий — 0,7 БВ, в межрегиональных и международных линиях — 1 БВ.
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Белорусская железная дорога 16 марта проведет акцию «Стоп – заяц». Представители БЖД проверят билеты у пассажиров поездов региональных линий экономкласса....
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