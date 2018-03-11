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В Гродно пьяный напал на двух таксистов: избил и повредил их автомобили

12.03.2018 12:43 — Разное | Навiны  
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В Гродно мужчина напал на двух таксистов.

Около часа ночи 9 марта водитель такси 1978 года рождения приехал на вызов. Из другого подъезда выбежал молодой человек 1991 года рождения. Без какой-либо причины молодой человек стал наносить удары по автомобилю «Фольксваген Поло». Водитель вышел из авто, чтобы выяснить, в чем дело, после чего мужчина накинулся на него. Потерпевший смог запрыгнуть назад в машину и отъехать от дебошира.

На помощь коллеге пришел другой таксист 1968 года рождения. Он сделал злоумышленнику замечание, на что тот отреагировал весьма бурно. Молодой человек избил водителя и повредил его автомобиль «Рено Логан», а после скрылся с места преступления.

Сотрудники милиции смогли установить место нахождения и задержать подозреваемого. Как выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее молодой человек был судим за хулиганство и незаконный оборот наркотических средств, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

 
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