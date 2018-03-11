ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт. Брестское «Динамо» эффектно протроллило БФФ за инцидент во время награждения Суперкубком страны

12.03.2018 12:35 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Футбольный клуб «Динамо-Брест» эффектно ответил на неприятный инцидент, который произошел во время награждения команды после выигранного матча за Суперкубок Беларуси.

Во время вручения брестчанам трофея (бело-голубое «Динамо» победило желто-синий БАТЭ — 2:1) произошел салют из конфетти. Нюанс заключается в том, что заряженные конфетти были… желто-синего цвета. Хотя в подобных ситуациях либо заряжаются нейтральные цвета, либо цвета двух клубов, либо клуба-победителя.

 

Ответ брестчан не оставил себя долго ждать. Официальный твиттер клуба разместил благодарность организаторам матча за Суперкубок, окрасив баннер… в желто-синие цвета.

 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футбольный клуб «Динамо-Брест» эффектно ответил на неприятный инцидент, который произошел во время награждения команды после выигранного матча за Суперкубок...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Покупателем украинского Сбербанка может стать белорусский банк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика