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Фотофакт. Брестское «Динамо» эффектно протроллило БФФ за инцидент во время награждения Суперкубком страны
Футбольный клуб «Динамо-Брест» эффектно ответил на неприятный инцидент, который произошел во время награждения команды после выигранного матча за Суперкубок Беларуси.
Во время вручения брестчанам трофея (бело-голубое «Динамо»
Ответ брестчан не оставил себя долго ждать. Официальный твиттер клуба разместил благодарность организаторам матча за Суперкубок, окрасив баннер… в желто-синие цвета.
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Фотофакт. Брестское «Динамо» эффектно протроллило БФФ за инцидент во время награждения Суперкубком страны
Футбольный клуб «Динамо-Брест» эффектно ответил на неприятный инцидент, который произошел во время награждения команды после выигранного матча за Суперкубок...
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