Фотофакт. Брестское «Динамо» эффектно протроллило БФФ за инцидент во время награждения Суперкубком страны

Футбольный клуб «Динамо-Брест» эффектно ответил на неприятный инцидент, который произошел во время награждения команды после выигранного матча за Суперкубок Беларуси.

Во время вручения брестчанам трофея (бело-голубое «Динамо» победило желто-синий БАТЭ — 2:1) произошел салют из конфетти. Нюанс заключается в том, что заряженные конфетти были… желто-синего цвета. Хотя в подобных ситуациях либо заряжаются нейтральные цвета, либо цвета двух клубов, либо клуба-победителя.

Ответ брестчан не оставил себя долго ждать. Официальный твиттер клуба разместил благодарность организаторам матча за Суперкубок, окрасив баннер… в желто-синие цвета.