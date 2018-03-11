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Погода во вторник: температура плюсовая, но дожди и порывистый ветер

12.03.2018 12:31 — Разное | Навiны  
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Дожди и порывистый ветер прогнозируются в Беларуси 13 марта.

Во вторник будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут осадки, в основном дождь.

Местами ожидается слабый туман, на дорогах гололедица.

Ветер прогнозируется южный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, в отдельных районах — до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6. Днем будет 2-8 градусов тепла, по юго-западу — плюс 9-14, сообщает Белгидромет.

 
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Дожди и порывистый ветер прогнозируются в Беларуси 13 марта. Во вторник будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут осадки, в...

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