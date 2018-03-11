После обрушения крыши катка в Гомеле местным исполкомам рекомендовано провести осмотр и очистку кровель

В адрес областных и Минского городского исполнительных комитетов управление Следственного комитета по Гомельской области направило письма с рекомендациями провести своевременные осмотры и очистку кровель зданий и сооружений. Об этом БелаПАН сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

УСК по Гомельской области проводит проверку по факту обрушения тентовой крыши универсального ледового катка учреждения «Гомельский центральный спортивный комплекс», расположенного на Речицком проспекте в Гомеле.

10 марта примерно в 18:35 произошло обрушение правой стороны крыши катка по причине скопления и налипания мокрого снега. В результате происшествия в медицинские учреждения доставлялись 7-летний житель Гомеля, 11-летний житель Добруша, двое взрослых гомельчан (мужчина 1985 года рождения и женщина 1980 года рождения), а также жительница Калинковичей 1985 года рождения. После оказания медицинской помощи несовершеннолетние и двое жителей Гомеля были отпущены домой. Жительница Калинковичей госпитализирована с травмой головы.

На месте происшествия до глубокой ночи работала следственно-оперативная группа. Для оказания практической помощи выбывали сотрудники областного аппарата УСК по Гомельской области и городского следствия.

В рамках проверочных мероприятий проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты фрагменты тента со следами разрыва, видеозаписи камер видеонаблюдения. Опрошены сотрудники ледового катка, пострадавшие, медицинские работники, проведен поквартирный обход прилегающих домов. Изъята строительно-техническая и служебная документация. Назначены судебно-медицинские, строительно-техническая и другие экспертизы.

После инцидента еще один идентичный каток в Гомеле был закрыт для проверки безопасности.