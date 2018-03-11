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После обрушения крыши катка в Гомеле местным исполкомам рекомендовано провести осмотр и очистку кровель

12.03.2018 12:17 — Разное | Навiны  
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В адрес областных и Минского городского исполнительных комитетов управление Следственного комитета по Гомельской области направило письма с рекомендациями провести своевременные осмотры и очистку кровель зданий и сооружений. Об этом БелаПАН сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

После обрушения крыши катка в Гомеле местным исполкомам рекомендовано провести осмотр и очистку кровель

Пять человек пострадали в Гомеле при обрушении кровли ледового катка

УСК по Гомельской области проводит проверку по факту обрушения тентовой крыши универсального ледового катка учреждения «Гомельский центральный спортивный комплекс», расположенного на Речицком проспекте в Гомеле.

10 марта примерно в 18:35 произошло обрушение правой стороны крыши катка по причине скопления и налипания мокрого снега. В результате происшествия в медицинские учреждения доставлялись 7-летний житель Гомеля, 11-летний житель Добруша, двое взрослых гомельчан (мужчина 1985 года рождения и женщина 1980 года рождения), а также жительница Калинковичей 1985 года рождения. После оказания медицинской помощи несовершеннолетние и двое жителей Гомеля были отпущены домой. Жительница Калинковичей госпитализирована с травмой головы.

В Гомеле после обрушения кровли на одном катке другой идентичный объект закрыли для проверки безопасности

На месте происшествия до глубокой ночи работала следственно-оперативная группа. Для оказания практической помощи выбывали сотрудники областного аппарата УСК по Гомельской области и городского следствия.

В рамках проверочных мероприятий проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты фрагменты тента со следами разрыва, видеозаписи камер видеонаблюдения. Опрошены сотрудники ледового катка, пострадавшие, медицинские работники, проведен поквартирный обход прилегающих домов. Изъята строительно-техническая и служебная документация. Назначены судебно-медицинские, строительно-техническая и другие экспертизы.

После инцидента еще один идентичный каток в Гомеле был закрыт для проверки безопасности.

 
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В адрес областных и Минского городского исполнительных комитетов управление Следственного комитета по Гомельской области направило письма с рекомендациями...

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