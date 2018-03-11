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Верховный суд рассмотрит апелляцию бывшего главы Солигорского района Римашевского
Во вторник, 13 марта, Верховный суд начнет рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Минского областного суда бывшего главы Солигорского района Александра Римашевского, сообщила пресс-секретарь ВС Юлия Ляскова.
Миноблсуд 4 декабря прошлого года
Суд признал чиновника виновным в принятии должностным лицом материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, и выполнение в интересах дающего взятку действий, которые это лицо должно было и могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получение взятки), совершенное в особо крупном размере лицом, занимающим ответственное положение.
В доход государства с обвиняемого суд постановил взыскать стоимостной эквивалент неосновательно приобретенной выгоды в размере 28,6 тыс. рублей.
Свою вину на суде экс-чиновник
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Во вторник, 13 марта, Верховный суд начнет рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Минского областного суда бывшего главы Солигорского района Александра...
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