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Верховный суд рассмотрит апелляцию бывшего главы Солигорского района Римашевского

12.03.2018 12:10 — Разное | Навiны  
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Во вторник, 13 марта, Верховный суд начнет рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Минского областного суда бывшего главы Солигорского района Александра Римашевского, сообщила пресс-секретарь ВС Юлия Ляскова.

Миноблсуд 4 декабря прошлого года приговорил Римашевского к восьми годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, и должности, связанные с исполнением функций представителя власти, на пять лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Верховный суд рассмотрит апелляцию бывшего главы Солигорского района Римашевского

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Суд признал чиновника виновным в принятии должностным лицом материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, и выполнение в интересах дающего взятку действий, которые это лицо должно было и могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получение взятки), совершенное в особо крупном размере лицом, занимающим ответственное положение.

В доход государства с обвиняемого суд постановил взыскать стоимостной эквивалент неосновательно приобретенной выгоды в размере 28,6 тыс. рублей.

Свою вину на суде экс-чиновник не признал.

 

 
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Во вторник, 13 марта, Верховный суд начнет рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Минского областного суда бывшего главы Солигорского района Александра...

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