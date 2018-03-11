Лукашенко встретился с государственным секретарем Союзного государства Рапотой

Александр Лукашенко встретился 12 марта с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Обсуждались перечень вопросов и сроки проведения Высшего государственного совета.



Фото пресс-службы президента Беларуси

«Есть ряд вопросов, которые после президентских выборов нам следует серьезно обсудить, проанализировав ситуацию. И в сфере военно-политического сотрудничества, и в сфере экономического сотрудничества между двумя государствами. Думаю, что формат Союзного государства для этого подходит. Поэтому нам следует обсудить с вами, какие актуальные вопросы мы вынесем на рассмотрение Высшего государственного совета, и поговорить о том, когда примерно мы сможем провести ВГС», — сказал Александр Лукашенко.

«У нас в Беларуси все сходятся во мнении, что если получится у вновь избранного президента России посетить Беларусь и одновременно провести заседание Высшего госсовета, было бы неплохо. Поэтому и эту тему нам надо с вами обсудить, ну а потом предложим новому президенту провести такую встречу в Минске, и провести ее в рамках заседания ВГС. Есть что обсудить», — отметил глава белорусского государства.

До этого необходимо, чтобы правительства и ведомства двух стран проработали соответствующие вопросы. «Чтобы опять не выбрасывалось это на уровень президентов то, что должны решать министры и другие члены правительства», — добавил Лукашенко.

Он также отметил, что в России в условиях президентской избирательной кампании активизируются не только разного рода элиты, заинтересованные люди, но и общество в целом.