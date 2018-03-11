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Двое мужчин разбились на снегоходе в Миорском районе

12.03.2018 12:00 — Разное | Навiны  
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Происшествие произошло вечером восьмого марта на поле возле деревни Черессы (Миорский район).

Двое мужчин разбились на снегоходе в Миорском районе
Фото носит иллюстрационный характер

Фото pixabay.com

Как сообщили в милиции региона, 29-летний неработающий житель Миор не справился с управлением, съехал в мелиоративный канал, и его снегоход опрокинулся.

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В результате происшествия водитель и 28-летний пассажир (также житель районного центра) получили травмы не совместимые с жизнью.

Погибших обнаружил примерно в десять часов вечера брат владельца снегохода и сообщил об этом в милицию.

Предположительно, смерть наступила за несколько часов до обнаружения. У погибших взяты биоанализы, устанавливаются обстоятельств произошедшего.

 
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Происшествие произошло вечером восьмого марта на поле возле деревни Черессы (Миорский район).

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