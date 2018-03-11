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Умер актер театра и кино Дмитрий Дорлиак

12.03.2018 11:47 — Разное | Навiны  
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В Париже на 82-м году ушел из жизни советский актер театра и кино Дмитрий Дорлиак-младший.

Умер актер театра и кино Дмитрий Дорлиак

О смерти после тяжелой болезни актера стало широко известно только теперь, хотя, как пишет РИА «Новости» отпевание тела покойного прошло еще 2 марта в храме Александра Невского во французской столице.

Дмитрий Дорлиак 22 февраля 1937 года в Москве, играл в Театре на Малой Бронной, в Театре на Таганке и в Московском театре Ленинского комсомола.

Среди его ролей в кино значатся сериал «Следствие ведут Знатоки», «Мегрэ колеблется»…

Эмигрировал во Францию, жил в Париже.

 
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В Париже на 82-м году ушел из жизни советский актер театра и кино Дмитрий Дорлиак-младший.

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