Умер актер театра и кино Дмитрий Дорлиак

В Париже на 82-м году ушел из жизни советский актер театра и кино Дмитрий Дорлиак-младший.





О смерти после тяжелой болезни актера стало широко известно только теперь, хотя, как пишет РИА «Новости» отпевание тела покойного прошло еще 2 марта в храме Александра Невского во французской столице.

Дмитрий Дорлиак 22 февраля 1937 года в Москве, играл в Театре на Малой Бронной, в Театре на Таганке и в Московском театре Ленинского комсомола.

Среди его ролей в кино значатся сериал «Следствие ведут Знатоки», «Мегрэ колеблется»…

Эмигрировал во Францию, жил в Париже.